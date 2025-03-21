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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vzryvy-2006603528.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.03.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:06:00+03:00
2025-03-21T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
киевская область
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на левом берегу города работает противовоздушная оборона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, киевская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
«
"В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на левом берегу города работает противовоздушная оборона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияКиевская областьВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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