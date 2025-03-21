В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
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"В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на левом берегу города работает противовоздушная оборона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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