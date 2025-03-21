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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.03.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:06:00+03:00

2025-03-21T23:06:00+03:00

2025-03-21T23:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что на левом берегу города работает противовоздушная оборона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Наталья Макарова

в мире, киев, россия, киевская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины