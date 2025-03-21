https://ria.ru/20250321/vologda-2006414105.html
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 21.03.2025
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:40:00+03:00
2025-03-21T11:40:00+03:00
2025-03-21T11:40:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
сергей жестянников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в Вологде и Череповце в прошлом году было составлено более 1,5 тысяч протоколов за нарушение тишины в ночное время, причем пятая часть - это повторные правонарушения. "Видим, что существующие санкции действуют далеко не на всех любителей поздних гулянок или шумных ремонтов... Сейчас минимальный штраф за первое нарушение закона о тишине для граждан составляет от 500 рублей до 2 тысяч рублей, за повторное – от 2 до 3 тысяч. Предлагаем установить санкции за первое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч, за повторное – от 2 до 5 тысяч рублей", - написал Жестянников. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимаются члены комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. Инициатива получила поддержку правоохранителей, представителей областных и городских властей. "Уверен, что получим положительный отклик на эту инициативу как в профильных ведомствах, так и у вологжан", - резюмировал Жестянников.
https://ria.ru/20250320/initsiativy-2006185605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, череповец, сергей жестянников
Вологодская область, Вологда, Череповец, Сергей Жестянников
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью
В Вологодской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины в ночное время
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в Вологде
и Череповце
в прошлом году было составлено более 1,5 тысяч протоколов за нарушение тишины в ночное время, причем пятая часть - это повторные правонарушения.
"Видим, что существующие санкции действуют далеко не на всех любителей поздних гулянок или шумных ремонтов... Сейчас минимальный штраф за первое нарушение закона о тишине для граждан составляет от 500 рублей до 2 тысяч рублей, за повторное – от 2 до 3 тысяч. Предлагаем установить санкции за первое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч, за повторное – от 2 до 5 тысяч рублей", - написал Жестянников
.
Он уточнил, что разработкой законопроекта занимаются члены комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. Инициатива получила поддержку правоохранителей, представителей областных и городских властей.
"Уверен, что получим положительный отклик на эту инициативу как в профильных ведомствах, так и у вологжан", - резюмировал Жестянников.