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Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 21.03.2025
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Вологодская область
 
11:40 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vologda-2006414105.html
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 21.03.2025
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:40:00+03:00
2025-03-21T11:40:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
сергей жестянников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в Вологде и Череповце в прошлом году было составлено более 1,5 тысяч протоколов за нарушение тишины в ночное время, причем пятая часть - это повторные правонарушения. "Видим, что существующие санкции действуют далеко не на всех любителей поздних гулянок или шумных ремонтов... Сейчас минимальный штраф за первое нарушение закона о тишине для граждан составляет от 500 рублей до 2 тысяч рублей, за повторное – от 2 до 3 тысяч. Предлагаем установить санкции за первое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч, за повторное – от 2 до 5 тысяч рублей", - написал Жестянников. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимаются члены комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. Инициатива получила поддержку правоохранителей, представителей областных и городских властей. "Уверен, что получим положительный отклик на эту инициативу как в профильных ведомствах, так и у вологжан", - резюмировал Жестянников.
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вологда, череповец, сергей жестянников
Вологодская область, Вологда, Череповец, Сергей Жестянников
Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью

В Вологодской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины в ночное время

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в Вологде и Череповце в прошлом году было составлено более 1,5 тысяч протоколов за нарушение тишины в ночное время, причем пятая часть - это повторные правонарушения.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Жестянников: Заксобрание подготовило 11 инициатив по обращениям вологжан
Вчера, 13:39
"Видим, что существующие санкции действуют далеко не на всех любителей поздних гулянок или шумных ремонтов... Сейчас минимальный штраф за первое нарушение закона о тишине для граждан составляет от 500 рублей до 2 тысяч рублей, за повторное – от 2 до 3 тысяч. Предлагаем установить санкции за первое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч, за повторное – от 2 до 5 тысяч рублей", - написал Жестянников.
Он уточнил, что разработкой законопроекта занимаются члены комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. Инициатива получила поддержку правоохранителей, представителей областных и городских властей.
"Уверен, что получим положительный отклик на эту инициативу как в профильных ведомствах, так и у вологжан", - резюмировал Жестянников.
 
Вологодская областьВологдаЧереповецСергей Жестянников
 
 
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