https://ria.ru/20250321/vologda-2006414105.html

Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью

Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью - РИА Новости, 21.03.2025

Жестянников: на Вологодчине увеличат штрафы за нарушение тишины ночью

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:40:00+03:00

2025-03-21T11:40:00+03:00

2025-03-21T11:40:00+03:00

вологодская область

вологда

череповец

сергей жестянников

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области начали разработку поправок в региональный закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение штрафов за нарушение тишины в ночное время, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в Вологде и Череповце в прошлом году было составлено более 1,5 тысяч протоколов за нарушение тишины в ночное время, причем пятая часть - это повторные правонарушения. "Видим, что существующие санкции действуют далеко не на всех любителей поздних гулянок или шумных ремонтов... Сейчас минимальный штраф за первое нарушение закона о тишине для граждан составляет от 500 рублей до 2 тысяч рублей, за повторное – от 2 до 3 тысяч. Предлагаем установить санкции за первое правонарушение в размере от 1 до 2 тысяч, за повторное – от 2 до 5 тысяч рублей", - написал Жестянников. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимаются члены комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. Инициатива получила поддержку правоохранителей, представителей областных и городских властей. "Уверен, что получим положительный отклик на эту инициативу как в профильных ведомствах, так и у вологжан", - резюмировал Жестянников.

https://ria.ru/20250320/initsiativy-2006185605.html

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череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, череповец, сергей жестянников