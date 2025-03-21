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Руководство Тюменской области поддержит инициативы "Движения первых" - РИА Новости, 21.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:43 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vlasti-2006552421.html
Руководство Тюменской области поддержит инициативы "Движения первых"
Руководство Тюменской области поддержит инициативы "Движения первых" - РИА Новости, 21.03.2025
Руководство Тюменской области поддержит инициативы "Движения первых"
Руководство Тюменской области готово поддержать инициативы "Движения первых", об этом губернатор Александр Моор заявил на заседании координационного совета по... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:43:00+03:00
2025-03-21T17:43:00+03:00
тюменская область
александр моор
дети
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ТЮМЕНЬ, 21 мар – РИА Новости. Руководство Тюменской области готово поддержать инициативы "Движения первых", об этом губернатор Александр Моор заявил на заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. "Региональное правительство готово поддержать позитивные инициативы "Движения первых". Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор… Глава региона выразил уверенность в том, что "Движение первых" станет активным участником всех событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области", - указано в сообщении службы губернатора. В Тюменской области действует 26 местных и 269 первичных отделений "Движения первых", они объединяют более 70 тысяч школьников, студентов, а также их родителей и наставников. В 2024 году было реализовано 84 проекта, в которых участвовали более 41 тысячи школьников и студентов. В планах на 2025 год – реализация в Тюменской области 25 федеральных флагманских проектов, таких как "Мы – граждане России", "Первая помощь", "Школьная классика", "Походы первых", "Хранители истории", "Зарница 2.0" и других, рассказала о планах председатель совета реготделения общественно-государственного движения детей и молодежи Наталья Ахлюстина. Определяя задачи на 2025 год, губернатор предложил участникам "Движения первых" помочь ровесникам разобраться в вопросах информационной безопасности. "Молодые люди неплохо ориентируются в современных технологиях, легко осваивают гаджеты. При этом, проводя время в социальных сетях, очень важно научиться психологически защищать себя и других от злоумышленников, которые активно используют возможности интернета в своих целях. Думаю, "Движение первых" может многое сделать для решения этой проблемы", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20250320/pavodok-2006293839.html
https://ria.ru/20250320/uchastkovye-2006156808.html
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александр моор, дети
Тюменская область, Александр Моор, Дети
Руководство Тюменской области поддержит инициативы "Движения первых"

Губернатор Моор: Тюменская область поддержит инициативы "Движения первых"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 21 мар – РИА Новости. Руководство Тюменской области готово поддержать инициативы "Движения первых", об этом губернатор Александр Моор заявил на заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.
"Региональное правительство готово поддержать позитивные инициативы "Движения первых". Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор… Глава региона выразил уверенность в том, что "Движение первых" станет активным участником всех событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области", - указано в сообщении службы губернатора.
Поселок Усть-Ишим на слиянии рек Ишим и Иртыш во время паводка - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года
20 марта, 19:15
В Тюменской области действует 26 местных и 269 первичных отделений "Движения первых", они объединяют более 70 тысяч школьников, студентов, а также их родителей и наставников. В 2024 году было реализовано 84 проекта, в которых участвовали более 41 тысячи школьников и студентов. В планах на 2025 год – реализация в Тюменской области 25 федеральных флагманских проектов, таких как "Мы – граждане России", "Первая помощь", "Школьная классика", "Походы первых", "Хранители истории", "Зарница 2.0" и других, рассказала о планах председатель совета реготделения общественно-государственного движения детей и молодежи Наталья Ахлюстина.
Определяя задачи на 2025 год, губернатор предложил участникам "Движения первых" помочь ровесникам разобраться в вопросах информационной безопасности. "Молодые люди неплохо ориентируются в современных технологиях, легко осваивают гаджеты. При этом, проводя время в социальных сетях, очень важно научиться психологически защищать себя и других от злоумышленников, которые активно используют возможности интернета в своих целях. Думаю, "Движение первых" может многое сделать для решения этой проблемы", – отметил глава региона.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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20 марта, 12:05
 
Тюменская областьАлександр МоорДети
 
 
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