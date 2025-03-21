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Биография Леонида Утесова

Биография Леонида Утесова - РИА Новости, 21.03.2025

Биография Леонида Утесова

Народный артист СССР Леонид Осипович Утесов (настоящее имя – Лазарь Иосифович Вайсбейн) родился 21 марта (9 марта по старому стилю) 1895 года в Одессе, в семье... РИА Новости, 21.03.2025

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Народный артист СССР Леонид Осипович Утесов (настоящее имя – Лазарь Иосифович Вайсбейн) родился 21 марта (9 марта по старому стилю) 1895 года в Одессе, в семье мелкого одесского коммерсанта, по другим данным – экспедитора одесского порта.В возрасте восьми лет был отдан учиться в коммерческом училище Файга в Одессе. Уже тогда проявился интерес будущего артиста к музыке – он стал брать уроки игры на скрипке. В 1909 году, проучившись всего шесть лет, был отчислен из училища за плохую успеваемость и низкую дисциплину.Юноша начал играть в разных оркестрах на скрипке, пел на улицах под гитару. В 1911 году поступил в передвижной цирк, где выступал как гимнаст на кольцах и трапеции. Также он не бросил своих занятий музыкой, продолжая совершенствовать мастерство игры на скрипке.В 1912 году получил приглашение от Кременчугского театра миниатюр, и по совету одного из артистов взял себе сценический псевдоним – Леонид Утесов.С 1913 года актер играл в одесской труппе Розанова (Большой и Малый Ришельевские театры), Херсонском театре миниатюр, передвижном театре миниатюр "Мозаика".В 1917 году Леонид Утесов занял первое место на конкурсе куплетистов в Гомеле и в том же году организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду "Эрмитаж".В 1919 году состоялся кинематографический дебют Леонида Утесова – актер снялся в роли адвоката Зарудного в фильме "Лейтенант Шмидт – борец за свободу".С 1921 по 1928 год Леонид Утесов играл в Московском театре революционной сатиры, Театре музыкальной комедии, Палас-театре, Ленинградском свободном театре, Рижском театре "Маринэ".В 1923 году Утесов перевоплотился в Петлюру в картине Константина Державина "Торговый дом "Антанта и Ко". В 1925 году артист снялся в двух фильмах Бориса Светлова – комедии "Карьера Спирьки Шпандыря" и драме "Чужие".В 1928 году во время поездки в Париж Утесов впервые услышал профессиональный джаз, собрал музыкантов и стал готовить джазовую программу. 8 марта 1929 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Малого оперного театра (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского – Михайловский театр) дебютировал театрализованный джаз Леонида Утесова "Теа-джаз", который позже получил название Государственный эстрадный оркестр РСФСР. Это был совершенно новый для эстрады того периода жанр. Утесов совмещал дирижирование с конферансом, танцами, пением, игрой на скрипке, чтением стихов. Музыканты разыгрывали разнообразные сценки между собой и дирижером. Все выступление было режиссерски объединено, начиная со знакомства с публикой и кончая прощальной песней "Пока", для трансляции которой использовались киноэкран и репродукторы, установленные на фасаде концертного здания.Вторая программа оркестра Утесова называлась "Джаз на повороте", была выпущена в 1930 году и состояла из оркестровых фантазий на темы народных песен и четырех рапсодий, написанных Исааком Дунаевским.В 1933 году в репертуаре коллектива Утесова появилась пьеса "Музыкальный магазин" (авторы – Николай Эрдман, Владимир Масс), представлявшая собой ряд небольших комических эпизодов, происходивших в музыкальном магазине в течение рабочего дня. В одной из сцен оркестр пародировал джаз, исполняя переложенные Дунаевским в ритме фокстрота арию индийского гостя из "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Сердце красавицы" из "Риголетто" Джузеппе Верди и некоторые темы из "Евгения Онегина" Петра Чайковского. Успех джазовой интерпретации классических произведений во многом определил содержание следующей программы оркестра – "Кармен и другие", в которой комически обыгрываемые эпизоды известной оперы сопровождались переработанной музыкой Бизе.Настоящим прорывом для артиста и его ансамбля стал 1934 год, когда на экраны кинотеатров вышел фильм Григория Александрова "Веселые ребята", в котором снимался весь оркестр Утесова. Общее настроение картины определили песни Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача: "Сердце, тебе не хочется покоя" и "Марш веселых ребят" в исполнении Леонида Утесова. Проходивший в Лондоне конгресс мира и дружбы с СССР в 1937 году заканчивался под "Марш веселых ребят".В 1937 году джаз-оркестр Утесова представил новую программу "Песни моей Родины". В первую часть программы вошли песни о Гражданской войне ("Тачанка", "Полюшко"), вторую составили лирические и шуточные песни. Программа шла несколько лет, вплоть до начала Великой Отечественной войны.В начале войны артист полностью сменил репертуар оркестра, музыканты создали новую программу под названием "Бей врага" и отправились на передовую, поддерживать боевой дух советских бойцов.За первый год войны оркестр дал свыше 200 концертов на заводах, кораблях, в действующей армии на Калининском фронте, постоянно включая в программу новые песни: "Жди меня", "Землянка", "Темная ночь", "Одессит Мишка", сатирические антифашистские частушки "Гадам нет пощады!".Вторая программа военных лет "Напевая, шутя и играя" явилась откликом на начало серьезных успехов Советской армии. В нее были включены песни: "Прощание", "Пароход", "Десять дочерей", "Два друга". 9 мая 1945 года при огромном стечении народа Леонид Утесов выступал с оркестром на открытой эстраде на площади Свердлова (ныне Театральная площадь) в Москве.В 1947 году, к 800-летию Москвы, оркестр Утесова подготовил оркестровую фантазию "Москва". В финале программы впервые прозвучала песня Дунаевского "Дорогие мои москвичи!".В 1952 году появилась программа "Музыка толстых", центральное место в которой занимала сатира на международные темы. В 1954 году, на 25-летие коллектива, Утесов поставил эстрадный спектакль "Серебряная свадьба", в котором исполнил одно из последних произведений Дунаевского "Я песне отдал все сполна".В марте 1960 году в Московском театре эстрады была представлена программа "Тридцать лет спустя". В ней, наряду с обычным репертуаром, оркестр исполнил классические произведения – марш Сергея Прокофьева из оперы "Любовь к трем апельсинам" и пьесу Клода Дебюсси Reverie. Отличие от западного танцевального джаза подчеркивалось пародийным номером "Эволюция западного танца".В 1966 году Леонид Утесов принял решение уйти со сцены. В последующие годы он писал книгу, руководил оркестром, много снимался на телевидении, но сам почти не выступал. В декабре 1981 года состоялось последнее выступление Леонида Утесова.Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в подмосковном санатории "Архангельское". Похоронен на Новодевичьем кладбище.Леонид Утесов написал книги "Записки актера" (1939), "С песней по жизни" (1961), "Спасибо, сердце!" (1976). В 2003 году был выпущен сборник стихотворений Утесова – "Прости-прощай, Одесса-мама". Леонид Утесов – народный артист СССР (1965). Он стал первым артистом эстрады, удостоенным этого звания. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).Утесов был награжден орденом Октябрьской Революции (1975), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1980), медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и др. В сентябре 2000 года в Одессе был открыт памятник Леониду Утесову (скульптор – Александр Токарев). В сентябре 2015 года в Одессе открыл свои двери музей-квартира Леонида Утесова. Он расположился в квартире, где родился и вырос артист. Треугольный переулок в Одессе, где родился и жил певец, после его смерти был переименован в улицу Леонида Утесова.В честь Утесова назван астероид (5944) Utesov, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской астрофизической обсерватории 2 мая 1984 года.Леонид Утесов был дважды женат: с 1914 года на Елене Осиповне Ленской (1892-1962) и с 1982 года на Антонине Сергеевне Ревельс (1919-1997). Дочь от первого брака – Эдит Утесова (1915-1982), была солисткой его оркестра. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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