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ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 21.03.2025
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам
Российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также пунктам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:57:00+03:00
2025-03-21T13:57:00+03:00
2025-03-21T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также пунктам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 15 по 21 марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли 13 ударов по аэродромам и пунктам дислокации ВСУ