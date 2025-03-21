https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006269534.html

"Оправится не скоро". Эрдогану нанесли болезненное поражение

"Оправится не скоро". Эрдогану нанесли болезненное поражение - РИА Новости, 21.03.2025

"Оправится не скоро". Эрдогану нанесли болезненное поражение

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, метящего в президенты Турции, заподозрили в коррупции, пособничестве террористам и задержали. Его сторонники сочли это... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Мэра Стамбула Экрема Имамоглу, метящего в президенты Турции, заподозрили в коррупции, пособничестве террористам и задержали. Его сторонники сочли это незаконным. Люди вышли на улицы. Что происходит и при чем тут глава государства — в материале РИА Новости.Турецкий гамбитРеджеп Тайип Эрдоган, готовясь к выборам в 2028-м, перешел в наступление на политических противников, утверждают оппозиционеры. Экрем Имамоглу очень популярен, не скрывает президентских амбиций. Вместе с ним 19 марта задержали около ста человек. Соратники мэра Стамбула по Республиканской народной партии (РНП) расценили это как "попытку госпереворота".Примечательно, что 24 марта оппозиция должна была провести праймериз по кандидатам в президенты. Большинство наблюдателей не сомневались: победит Имамоглу. Фактически он уже запустил предвыборную кампанию, устроив турне по городам. Теперь его не смогут выдвинуть на высший государственный пост.Увидев у дома полицию, мэр Стамбула позавтракал, надел костюм и сообщил в соцсети, что вверяет себя "сначала Аллаху, затем нашей нации". По всей стране прокатилась волна протестов, хотя власти перекрывали станции метро, глушили интернет.Бизнес тоже не остался в стороне. Рынок отреагировал ослаблением лиры более чем на десять процентов. "Инвесторы, которые с осторожностью вернулись на турецкие рынки после того, как Эрдоган отказался от монетарной политики, ввергнувшей страну в кризис, в шоке. <…> Базовый индекс Стамбульской биржи упал почти на девять процентов", — пишет Financial Times.А вечером начался "кастрюльный бунт". Люди, находясь в квартирах, стучали кастрюлями и сковородками, включали и выключали свет. Они уже так делали в 2019-м, когда Эрдоган отменил результаты выборов мэра Стамбула. Имамоглу победил и на повторном голосовании. В 2024-м его переизбрали.Следствие велиИмамоглу обвиняют в причастности к терроризму. На муниципальных выборах в марте прошлого года РНП и курдская Демократическая партия народов (ДПН) образовали неформальный альянс "Городской консенсус". Мэр Стамбула, как объясняет телеканал NTV, пытался укрепить влияние Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.Кроме того, его подозревают в коррупции и отмывании денег. Дочерние компании стамбульской мэрии выигрывали организованные с нарушением закона муниципальные тендеры, завышали цены на услуги и таким образом обогащались вместе с другими фигурантами дела, сообщает прокуратура. "Большинство полученных ими работ не завершены, некоторые были фиктивными. Они использовали деньги, отмытые посредством выдачи поддельных счетов, для личного обогащения", — цитирует заявление ведомства Habertürk. Также выдвинуты обвинения в вымогательстве и взяточничестве.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал людей успокоиться. По его словам, уголовное дело никак не связано с Эрдоганом. Администрация президента указала на "необоснованную клевету" в адрес главы государства.У Имамоглу возникло и еще одно препятствие на пути к президентскому креслу. Накануне задержания Стамбульский университет аннулировал его диплом о высшем образовании. Там пояснили, что в 1990-м он перевелся к ним из Американского университета Гирне (GAU) на Северном Кипре с процессуальными нарушениями.Разумеется, мэр Стамбула считает все это политически мотивированным.Великолепный векВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов отметил в беседе с РИА Новости, что в рамках турецкой политической культуры в задержании Имамоглу нет ничего удивительного."Жители крупных городов, особенно 20-миллионного Стамбула, не питают большой любви к Эрдогану. На прошлогодних выборах они это убедительно показали. Его воспринимают как провинциального выскочку, чересчур рьяно демонстрирующего религиозность. Президент это знает, поэтому пытается изменить ситуацию. И он еще не определился, пойдет на следующий срок или нет. То идет, то не идет… А оппозиционеры слишком от него устали. Это тоже послужило поводом для массовых протестов", — говорит эксперт.И уточняет: Имамоглу пока остается именно стамбульским политиком. Неизвестно, достаточно ли он популярен в остальной Турции, чтобы победить на выборах. Да и на посту мэра Стамбула выдающихся достижений у него нет."Также нужно учесть, что Имамоглу лишь задержали. Официальных обвинений до сих пор не предъявили. Чтобы отправить его в тюрьму, нужно нечто посерьезнее, чем крышевание продажи воды в жаркие дни. Что касается связи с курдами, то все политики так или иначе поддерживают с ними контакты. На фоне недавнего замирения с РПК Эрдоган вряд ли решит педалировать эту тему. Ну не разжигать же гражданскую войну", — заключает Образцов.Доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. Ломоносова Павел Шлыков, напротив, уверен: Эрдоган постарается отстранить конкурента от борьбы за власть."Имамоглу — политик общенационального уровня. Карьеру начал в 2010-х, а в 2019-м возглавил Стамбул. В плане символизма это довольно важно, так как Эрдоган проделал похожий путь. Для президента избрание Имамоглу мэром стало болезненным ударом. Эрдоган сконцентрировал в своих руках всю власть, контролировал почти все СМИ в стране, и вдруг такое поражение", — объяснил политолог РИА Новости.По его словам, 53-летний Имамоглу — представитель нового поколения турецких политиков, которые определят будущее страны. При этом Эрдоган ищет, но пока не может найти преемника. Все, что ему остается на данном этапе, — обезвреживать конкурентов, считает Шлыков."Рано или поздно Эрдоган уйдет с политической сцены, и власть получат те, кто родился в 1970-80-х. Но ему нечего предложить избирателям уже сейчас. На старте правления он вывел страну из одного экономического кризиса, но допустил другой. При нем лира обесценилась в 40 раз", — добавляет эксперт.Как бы то ни было, обвинение в терроризме — очень серьезное, подчеркивает Шлыков. Имамоглу грозит многолетний тюремный срок. Такая судьба уже постигла некоторых оппонентов Эрдогана. А следующим после мэра Стамбула может стать еще один популярный оппозиционер — глава Анкары Мансур Яваш.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган