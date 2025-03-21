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В Турции задержали более 50 человек за провокационные посты - РИА Новости, 21.03.2025
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11:26 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/turtsija-2006406731.html
В Турции задержали более 50 человек за провокационные посты
В Турции задержали более 50 человек за провокационные посты - РИА Новости, 21.03.2025
В Турции задержали более 50 человек за провокационные посты
Правоохранители Турции задержали более 50 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:26:00+03:00
2025-03-21T11:26:00+03:00
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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Правоохранители Турции задержали более 50 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х. Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. "В результате скоординированных усилий нашего управления были задержаны 54 подозреваемых, и работа по задержанию других подозреваемых продолжается",- написал Ерликая. По его словам, в акциях протеста ранены 16 полицейских. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250321/gretsiya-2006349057.html
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
В Турции задержали более 50 человек за провокационные посты

В Турции задержали 54 подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Правоохранители Турции задержали более 50 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
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"В результате скоординированных усилий нашего управления были задержаны 54 подозреваемых, и работа по задержанию других подозреваемых продолжается",- написал Ерликая.
По его словам, в акциях протеста ранены 16 полицейских.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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