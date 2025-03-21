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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:20:00+03:00
2025-03-21T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области начал звучать в 21.08 мск четверга, в Харьковской - в 21.22, несколькими минутами позже - в Сумской и Николаевской областях. В Одесской области тревога была объявлена в 21.40, в Полтавской, Кировоградской и Черниговской - в течение пяти минут начиная с 21.58, на части Черкасской области - в 22.29, в Киевской области - в 23.12. В Житомирской области сигнал воздушной тревоги зазвучал в 23.37, в Киеве - в 0.16 мск пятницы.Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киевская область, украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
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