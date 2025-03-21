Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары
Трамп заявил, что готов обсудить отмену введенных ранее пошлин на товары из КНР
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
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"Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары.
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При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится.
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"Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп.
Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США.
Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.