https://ria.ru/20250321/tramp-2006576774.html

Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары

Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:44:00+03:00

2025-03-21T19:44:00+03:00

2025-03-21T19:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. "Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары. При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится. "Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп. Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США. Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003106951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, китай, америка, дональд трамп, си цзиньпин