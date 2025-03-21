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Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары - РИА Новости, 21.03.2025
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19:44 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tramp-2006576774.html
Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары
Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:44:00+03:00
2025-03-21T19:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. "Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары. При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится. "Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп. Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США. Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html
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цены на нефть, сша, китай, америка, дональд трамп, си цзиньпин
Цены на нефть, США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что готов обсудить отмену пошлин на китайские товары

Трамп заявил, что готов обсудить отмену введенных ранее пошлин на товары из КНР

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
«
"Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары.
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При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится.
«
"Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп.
Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США.
Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.
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