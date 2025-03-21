https://ria.ru/20250321/sudzha-2006598706.html

Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа"

Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа"

Крымский политолог Денис Батурин назвал циничным заявление украинских властей о том, что Россия якобы сама атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:27:00+03:00

2025-03-21T22:27:00+03:00

2025-03-21T22:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин назвал циничным заявление украинских властей о том, что Россия якобы сама атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным. "Заявление генштаба ВСУ - циничная информационная спецоперация, чтобы отвести подозрение от (Владимира) Зеленского, отдавшего приказ подорвать станцию, тем самым в очередной раз поправ мирные инициативы Трампа", - сказал Батурин РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006565187.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, киев, вооруженные силы украины