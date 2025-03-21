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Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 21.03.2025 (обновлено: 22:28 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006598706.html
Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа"
Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа"
Крымский политолог Денис Батурин назвал циничным заявление украинских властей о том, что Россия якобы сама атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:27:00+03:00
2025-03-21T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин назвал циничным заявление украинских властей о том, что Россия якобы сама атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным. "Заявление генштаба ВСУ - циничная информационная спецоперация, чтобы отвести подозрение от (Владимира) Зеленского, отдавшего приказ подорвать станцию, тем самым в очередной раз поправ мирные инициативы Трампа", - сказал Батурин РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006565187.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Киев, Вооруженные силы Украины
Политолог прокомментировал заявление Киева о подрыве станции "Суджа"

Политолог Батурин назвал заявление Киева об атаке на станцию "Суджа" циничным

© Кадр видео из соцсетейПожар на газоизмерительной станции "Суджа"
Пожар на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на газоизмерительной станции "Суджа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин назвал циничным заявление украинских властей о том, что Россия якобы сама атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа"
Вчера, 18:41
"Заявление генштаба ВСУ - циничная информационная спецоперация, чтобы отвести подозрение от (Владимира) Зеленского, отдавшего приказ подорвать станцию, тем самым в очередной раз поправ мирные инициативы Трампа", - сказал Батурин РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции "Суджа"
Вчера, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковКиевВооруженные силы Украины
 
 
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