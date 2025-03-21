Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных по чердакам
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Военные ВСУ прятались по чердакам, в незапертых домах и огородах от российской армии под Суджей в Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница.
Как рассказала пенсионерка, которая с незаконного вторжения ВСУ в Курскую область и по март 2025 года пряталась в подвале в поселке Бондаревка в Суджанском районе, ВСУ не забирали тела своих погибших военных, а когда пришли российские солдаты, то боевики начали прятаться.
"А эти (военные ВСУ – ред.) бегали как сайгаки… по огородам. Наши бегают за ними, они прячутся. Их не найти. Вот дома остались открытые, так они (ВСУ – ред.) забегают в дом и прячутся там", - рассказала женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.