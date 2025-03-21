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Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 21.03.2025 (обновлено: 13:25 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006442236.html
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных - РИА Новости, 21.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных
Военные ВСУ прятались по чердакам, в незапертых домах и огородах от российской армии под Суджей в Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная местная РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:16:00+03:00
2025-03-21T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
валерий герасимов
россия
владимир путин
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Военные ВСУ прятались по чердакам, в незапертых домах и огородах от российской армии под Суджей в Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница. Как рассказала пенсионерка, которая с незаконного вторжения ВСУ в Курскую область и по март 2025 года пряталась в подвале в поселке Бондаревка в Суджанском районе, ВСУ не забирали тела своих погибших военных, а когда пришли российские солдаты, то боевики начали прятаться. "А эти (военные ВСУ – ред.) бегали как сайгаки… по огородам. Наши бегают за ними, они прячутся. Их не найти. Вот дома остались открытые, так они (ВСУ – ред.) забегают в дом и прячутся там", - рассказала женщина. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
https://ria.ru/20250321/sk-2006427902.html
https://ria.ru/20250321/plennyj-2006382543.html
https://ria.ru/20250321/vsu-2006398666.html
курская область
россия
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курская область, валерий герасимов, россия, владимир путин, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ прятались от российских военных по чердакам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Военные ВСУ прятались по чердакам, в незапертых домах и огородах от российской армии под Суджей в Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница.
Как рассказала пенсионерка, которая с незаконного вторжения ВСУ в Курскую область и по март 2025 года пряталась в подвале в поселке Бондаревка в Суджанском районе, ВСУ не забирали тела своих погибших военных, а когда пришли российские солдаты, то боевики начали прятаться.
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"А эти (военные ВСУ – ред.) бегали как сайгаки… по огородам. Наши бегают за ними, они прячутся. Их не найти. Вот дома остались открытые, так они (ВСУ – ред.) забегают в дом и прячутся там", - рассказала женщина.
Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВалерий ГерасимовРоссияВладимир ПутинСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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