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Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры - РИА Новости, 21.03.2025
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Надежные люди
 
12:40 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/sudi-2006429609.html
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры - РИА Новости, 21.03.2025
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры
Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:40:00+03:00
2025-03-21T12:40:00+03:00
надежные люди
омская область
спецоперация
сво
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Средства были собраны судейским сообществом Омской области. Судьи неоднократно отправляли гуманитарные грузы, а также предметы первой необходимости как пострадавшему местному населению, так и военным в зону СВО. "Омское региональное отделение "Российское объединение судей" передало кроссовый мотоцикл и тепловизоры участникам СВО", – сообщили в пресс-службе. Также решается вопрос о закупке специального обмундирования, которое будет направлено конкретным адресатам в зону СВО.
https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html
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омская область, спецоперация, сво
Надежные люди, Омская область, Спецоперация, СВО
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры

Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Средства были собраны судейским сообществом Омской области. Судьи неоднократно отправляли гуманитарные грузы, а также предметы первой необходимости как пострадавшему местному населению, так и военным в зону СВО.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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"Омское региональное отделение "Российское объединение судей" передало кроссовый мотоцикл и тепловизоры участникам СВО", – сообщили в пресс-службе.
Также решается вопрос о закупке специального обмундирования, которое будет направлено конкретным адресатам в зону СВО.
 
Надежные людиОмская областьСпецоперацияСВО
 
 
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