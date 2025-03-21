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Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры - РИА Новости, 21.03.2025
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры
Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:40:00+03:00
2025-03-21T12:40:00+03:00
2025-03-21T12:40:00+03:00
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Средства были собраны судейским сообществом Омской области. Судьи неоднократно отправляли гуманитарные грузы, а также предметы первой необходимости как пострадавшему местному населению, так и военным в зону СВО. "Омское региональное отделение "Российское объединение судей" передало кроссовый мотоцикл и тепловизоры участникам СВО", – сообщили в пресс-службе. Также решается вопрос о закупке специального обмундирования, которое будет направлено конкретным адресатам в зону СВО.
https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, спецоперация, сво
Надежные люди, Омская область, Спецоперация, СВО
Судьи из Омской области приобрели для бойцов СВО мотоцикл и тепловизоры
Судьи Омской области передали спецсредства бойцам на СВО