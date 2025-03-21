https://ria.ru/20250321/ssha-2006378699.html

США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ

США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2025

США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ

США мало участвуют в рабочих группах союзников по пресечению попыток обойти санкции против РФ, в том числе по соблюдению потолка цен на нефть, введенного... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США мало участвуют в рабочих группах союзников по пресечению попыток обойти санкции против РФ, в том числе по соблюдению потолка цен на нефть, введенного старнами G7, передает агентство Блумберг. "США практически не участвовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток обойти санкции, введенные против Кремля..., группа, в которой США хранят молчание, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного G7 потолка цен на российскую нефть", - говорится в публикации. По данным источников, не было никаких признаков подготовки к тому, чтобы США усилили санкции против России. Как отмечается, санкции США против РФ останутся в силе, пока продолжается конфликт на Украине. "Некоторое облегчение санкций, вероятно, станет частью любой сделки", - отмечают источники агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250218/neft-2000109037.html

https://ria.ru/20250320/vengrija-2006130233.html

https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006316881.html

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россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, g7, в мире