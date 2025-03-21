Рейтинг@Mail.ru
США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ssha-2006378699.html
США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ
США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2025
США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ
США мало участвуют в рабочих группах союзников по пресечению попыток обойти санкции против РФ, в том числе по соблюдению потолка цен на нефть, введенного... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:34:00+03:00
2025-03-21T09:34:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
евросоюз
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США мало участвуют в рабочих группах союзников по пресечению попыток обойти санкции против РФ, в том числе по соблюдению потолка цен на нефть, введенного старнами G7, передает агентство Блумберг. "США практически не участвовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток обойти санкции, введенные против Кремля..., группа, в которой США хранят молчание, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного G7 потолка цен на российскую нефть", - говорится в публикации. По данным источников, не было никаких признаков подготовки к тому, чтобы США усилили санкции против России. Как отмечается, санкции США против РФ останутся в силе, пока продолжается конфликт на Украине. "Некоторое облегчение санкций, вероятно, станет частью любой сделки", - отмечают источники агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250218/neft-2000109037.html
https://ria.ru/20250320/vengrija-2006130233.html
https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006316881.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_192:0:1912:1290_1920x0_80_0_0_23211c7a6ce2edb005204eaf60b3bac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, g7, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, G7, В мире
США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России, пишут СМИ

Bloomberg: США мало участвуют в группах союзников по санкциям против России

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США мало участвуют в рабочих группах союзников по пресечению попыток обойти санкции против РФ, в том числе по соблюдению потолка цен на нефть, введенного старнами G7, передает агентство Блумберг.
"США практически не участвовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток обойти санкции, введенные против Кремля..., группа, в которой США хранят молчание, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного G7 потолка цен на российскую нефть", - говорится в публикации.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть
18 февраля, 17:14
По данным источников, не было никаких признаков подготовки к тому, чтобы США усилили санкции против России. Как отмечается, санкции США против РФ останутся в силе, пока продолжается конфликт на Украине.
"Некоторое облегчение санкций, вероятно, станет частью любой сделки", - отмечают источники агентства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT
Вчера, 10:30
После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание парламента Словакии (Народной рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций
Вчера, 20:25
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала