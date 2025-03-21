https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006356131.html

Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район

Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район - РИА Новости, 21.03.2025

Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район

Расчёт инженерной системы "Земледелие" дистанционно провел минирование тылового района ВСУ и помог сорвать их ротацию в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:21:00+03:00

2025-03-21T05:21:00+03:00

2025-03-21T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Расчёт инженерной системы "Земледелие" дистанционно провел минирование тылового района ВСУ и помог сорвать их ротацию в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Запад" с помощью инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на одном из направлений в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за всё время военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" уничтожили "Леопард-2" и другие танки, боевые машины пехоты "Брэдли". Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 километров. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии