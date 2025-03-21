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Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район - РИА Новости, 21.03.2025
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05:21 21.03.2025
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Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район
Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район - РИА Новости, 21.03.2025
Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район
Расчёт инженерной системы "Земледелие" дистанционно провел минирование тылового района ВСУ и помог сорвать их ротацию в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:21:00+03:00
2025-03-21T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Расчёт инженерной системы "Земледелие" дистанционно провел минирование тылового района ВСУ и помог сорвать их ротацию в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Запад" с помощью инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на одном из направлений в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за всё время военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" уничтожили "Леопард-2" и другие танки, боевые машины пехоты "Брэдли". Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 километров. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
Система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район

Минобороны: система "Земледелие" сорвала ротацию ВСУ, заминировав тыловой район

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Расчёт инженерной системы "Земледелие" дистанционно провел минирование тылового района ВСУ и помог сорвать их ротацию в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерного соединения группировки войск "Запад" с помощью инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на одном из направлений в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав ротацию подразделений противника", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, за всё время военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" уничтожили "Леопард-2" и другие танки, боевые машины пехоты "Брэдли".
Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 километров. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Технологии
 
 
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