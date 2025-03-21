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Анохин: Смоленск примет международный слет городов-героев - РИА Новости, 21.03.2025
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Смоленская область
 
17:02 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/smolensk-2006541237.html
Анохин: Смоленск примет международный слет городов-героев
Анохин: Смоленск примет международный слет городов-героев - РИА Новости, 21.03.2025
Анохин: Смоленск примет международный слет городов-героев
Почти 150 мероприятий вошли в план празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Смоленской области, в частности, в регионе состоится... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:02:00+03:00
2025-03-21T17:02:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Почти 150 мероприятий вошли в план празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Смоленской области, в частности, в регионе состоится международный слет городов-героев, сообщает губернатор Василий Анохин. Слет городов-героев пройдет с 22 по 25 апреля. В регион приедут десять делегаций из России и Белоруссии. Как рассказал Анохин, гости события посетят памятные места, экскурсии, концерты, выставки с фотографиями и документами военных лет. "На несколько дней героическая Смоленская земля объединит Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест, Тулу, Мурманск. Это еще больше укрепит сотрудничество между нашими регионами, сплотит в едином деле – сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны", – написал глава региона в своем телеграм-канале. Весь год в школах Смоленской области проходят уроки памяти, экскурсии в музеях для детей, молодежи, коллективов предприятий и учреждений, Вахты памяти, сообщил губернатор. В апреле-мае жители региона во всех муниципалитетах присоединятся к всероссийским акциям "Георгиевская ленточка", "Диктант Победы", "Сад Памяти", "Окна Победы" и другим. "Поддерживаем и наших дорогих ветеранов. Весь год оказываем им всестороннюю помощь, в апреле-мае индивидуально поздравим каждого из них. В преддверии Дня Победы проведем "Парады для одного ветерана". Оргкомитет по празднованию юбилейной даты делает все необходимое, чтобы 80-летие Великой Победы мы отметили достойно, с гордостью за подвиг наших героев", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
https://ria.ru/20250319/desnogorsk-2005919302.html
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смоленск, василий анохин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Анохин: Смоленск примет международный слет городов-героев

Около 150 мероприятий пройдет в Смоленской области в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Почти 150 мероприятий вошли в план празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Смоленской области, в частности, в регионе состоится международный слет городов-героев, сообщает губернатор Василий Анохин.
Слет городов-героев пройдет с 22 по 25 апреля. В регион приедут десять делегаций из России и Белоруссии. Как рассказал Анохин, гости события посетят памятные места, экскурсии, концерты, выставки с фотографиями и документами военных лет.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Анохин: город-герой Смоленск принял участие в "Марафоне Победы"
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"На несколько дней героическая Смоленская земля объединит Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест, Тулу, Мурманск. Это еще больше укрепит сотрудничество между нашими регионами, сплотит в едином деле – сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Весь год в школах Смоленской области проходят уроки памяти, экскурсии в музеях для детей, молодежи, коллективов предприятий и учреждений, Вахты памяти, сообщил губернатор. В апреле-мае жители региона во всех муниципалитетах присоединятся к всероссийским акциям "Георгиевская ленточка", "Диктант Победы", "Сад Памяти", "Окна Победы" и другим.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками СВО и их семьями - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Поддерживаем и наших дорогих ветеранов. Весь год оказываем им всестороннюю помощь, в апреле-мае индивидуально поздравим каждого из них. В преддверии Дня Победы проведем "Парады для одного ветерана". Оргкомитет по празднованию юбилейной даты делает все необходимое, чтобы 80-летие Великой Победы мы отметили достойно, с гордостью за подвиг наших героев", – сказал глава региона.
 
Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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