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Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:47 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/sklad-2006507587.html
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.03.2025
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году
Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:47:00+03:00
2025-03-21T15:47:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru.По данным областного стройнадзора, новые овощехранилища поспособствуют повышению продовольственной безопасности, а также помогут удержать цены на "борщевой набор". Строительные работы пройдут в сопровождении ЦСС.Два склада вместимостью 8 тысяч тонн уже построили в Серебряных Прудах. Они предназначены для хранения капусты, свеклы, лука и моркови.В Луховицах продолжается строительство лукового склада на 2,5 тысячи тонн и овощехранилища на 18 тысяч тонн. Еще два объекта возведут в Шатуре и Коломне.Общий объем овощехранилищ составит порядка 35 тысяч тонн. Это поможет обеспечить ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник фасует огурцы
Сотрудник фасует огурцы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru.
По данным областного стройнадзора, новые овощехранилища поспособствуют повышению продовольственной безопасности, а также помогут удержать цены на "борщевой набор". Строительные работы пройдут в сопровождении ЦСС.
Два склада вместимостью 8 тысяч тонн уже построили в Серебряных Прудах. Они предназначены для хранения капусты, свеклы, лука и моркови.
В Луховицах продолжается строительство лукового склада на 2,5 тысячи тонн и овощехранилища на 18 тысяч тонн. Еще два объекта возведут в Шатуре и Коломне.
Общий объем овощехранилищ составит порядка 35 тысяч тонн. Это поможет обеспечить ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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