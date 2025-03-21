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Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году

Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.03.2025

Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году

Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:47:00+03:00

2025-03-21T15:47:00+03:00

2025-03-21T15:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru.По данным областного стройнадзора, новые овощехранилища поспособствуют повышению продовольственной безопасности, а также помогут удержать цены на "борщевой набор". Строительные работы пройдут в сопровождении ЦСС.Два склада вместимостью 8 тысяч тонн уже построили в Серебряных Прудах. Они предназначены для хранения капусты, свеклы, лука и моркови.В Луховицах продолжается строительство лукового склада на 2,5 тысячи тонн и овощехранилища на 18 тысяч тонн. Еще два объекта возведут в Шатуре и Коломне.Общий объем овощехранилищ составит порядка 35 тысяч тонн. Это поможет обеспечить ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.

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московская область (подмосковье)