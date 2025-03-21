https://ria.ru/20250321/sklad-2006507587.html
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.03.2025
Восемь новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в 2025 году
Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:47:00+03:00
2025-03-21T15:47:00+03:00
2025-03-21T15:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13fb1bdaffa15ca74f958328bdc0546.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru.По данным областного стройнадзора, новые овощехранилища поспособствуют повышению продовольственной безопасности, а также помогут удержать цены на "борщевой набор". Строительные работы пройдут в сопровождении ЦСС.Два склада вместимостью 8 тысяч тонн уже построили в Серебряных Прудах. Они предназначены для хранения капусты, свеклы, лука и моркови.В Луховицах продолжается строительство лукового склада на 2,5 тысячи тонн и овощехранилища на 18 тысяч тонн. Еще два объекта возведут в Шатуре и Коломне.Общий объем овощехранилищ составит порядка 35 тысяч тонн. Это поможет обеспечить ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7810b435617a84979322a96eb56d20aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Еще 8 овощехранилищ возведут на территории Подмосковья в 2025 году. Помещения откроют в Луховицах, Серебряных Прудах, Коломне и Шатуре, сообщил 360.ru
.
По данным областного стройнадзора, новые овощехранилища поспособствуют повышению продовольственной безопасности, а также помогут удержать цены на "борщевой набор". Строительные работы пройдут в сопровождении ЦСС.
Два склада вместимостью 8 тысяч тонн уже построили в Серебряных Прудах. Они предназначены для хранения капусты, свеклы, лука и моркови.
В Луховицах продолжается строительство лукового склада на 2,5 тысячи тонн и овощехранилища на 18 тысяч тонн. Еще два объекта возведут в Шатуре и Коломне.
Общий объем овощехранилищ составит порядка 35 тысяч тонн. Это поможет обеспечить ежегодную норму потребления овощей для 300 тысяч человек.