https://ria.ru/20250321/sertifikat-2006547987.html

Производитель средств гигиены из РФ получил сертификат "Сделано в России"

Производитель средств гигиены из РФ получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 21.03.2025

Производитель средств гигиены из РФ получил сертификат "Сделано в России"

Российский производитель средств гигиены получил сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:33:00+03:00

2025-03-21T17:33:00+03:00

2025-03-21T17:35:00+03:00

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский производитель средств гигиены получил сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Этот шаг подчеркивает ответственность компании перед потребителями и соответствие продукции высоким стандартам качества и безопасности", - говорится в сообщении.Компания активно поддерживает программу импортозамещения, внося вклад в развитие российской экономики и создание новых рабочих мест, а также развивая экспортное направление.Отмечается, что сертификат "Сделано в России" стал дополнительным подтверждением готовности бренда предложить продукцию высокого уровня зарубежным потребителям.Сертификат соответствия "Сделано в России" подтверждает, что детские одноразовые подгузники компании производятся с использованием отечественных материалов и соответствуют повышенным стандартам качества и безопасности, применяемым к детским товарам. Этот знак служит гарантией надежности, особенно в условиях растущего интереса к российским товарам. Покупатели могут быть уверены, что контроль осуществляется на всех этапах производства, начиная с исходного сырья. Например, целлюлоза, используемая в производстве подгузников, должна соответствовать строгим требованиям по гигроскопичности, мягкости и безопасности. Она очищается от химических веществ, таких как хлор, что минимизирует риск аллергических реакций и других негативных последствий для здоровья."Мы гордимся тем, что наша продукция пользуется доверием миллионов семей как в России, так и за рубежом. За 25 лет работы мы накопили значительный опыт, создали современные производственные мощности и внедрили инновационные технологии, которые позволяют нам предлагать товары, превосходящие западные аналоги по многим параметрам", – отметил генеральный директор компании Маралбек Габдсаттаров, его слова приводятся в сообщении.Развивая свою экспортную деятельность, компания активно пользуется услугами Российского экспортного центра и цифровой платформы "Мой экспорт", заключили там.

https://ria.ru/20250321/produkty-2006505767.html

https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, бренд сделано в россии (made in russia), экономика