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В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству
В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству - РИА Новости, 21.03.2025
В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству
Единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества будет создана в России по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, говорится в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:29:00+03:00
2025-03-21T20:29:00+03:00
2025-03-21T20:29:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
общество
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества будет создана в России по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, говорится в сообщении аппарата заместителя председателя правительства РФ. Патрушев провел заседание правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, где были рассмотрены вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твердых коммунальных отходов и водоснабжения, следует из сообщения аппарата. "Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества", - говорится в сообщении. "Сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов российских граждан, ведь на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию – это еще и место постоянного проживания людей. Задача правкомиссии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере", – сказал Патрушев, слова которого приводятся в релизе. Кроме того, на заседании комиссии также обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, добавили там.
https://ria.ru/20250312/posevnaya-1781167572.html
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россия, дмитрий патрушев, общество
Россия, Дмитрий Патрушев, Общество
В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству
Патрушев поручил создать рабочую группу по развитию садоводства и огородничества
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества будет создана в России по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, говорится в сообщении аппарата заместителя председателя правительства РФ.
Патрушев
провел заседание правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, где были рассмотрены вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твердых коммунальных отходов и водоснабжения, следует из сообщения аппарата.
"Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества", - говорится в сообщении.
"Сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов российских граждан, ведь на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию – это еще и место постоянного проживания людей. Задача правкомиссии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере", – сказал Патрушев, слова которого приводятся в релизе.
Кроме того, на заседании комиссии также обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, добавили там.