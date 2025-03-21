Рейтинг@Mail.ru
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/roseksimbank-2006470790.html
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России - РИА Новости, 21.03.2025
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России
"Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:41:00+03:00
2025-03-21T14:41:00+03:00
экономика
россия
росэксимбанк
вэб.рф (вэб)
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006470385_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_76351186616ca4974164202bdd99b418.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."При составлении рейтинга использовались оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, Эксперт РА, НКР И НРА. Эти данные отражают кредитоспособность банков в рублях", - говорится в сообщении."Этот успех – результат слаженной работы команды "Росэксимбанка", нацеленной на предоставление качественных финансовых услуг и поддержку российских экспортеров и импортеров. Мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя свои позиции на рынке и способствуя развитию экономики страны", – подчеркнул председатель правления банка Петр Засельский.Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк — входит в структуру Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. В 2024 году АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006470385_71:0:730:494_1920x0_80_0_0_41e8c1138e1169539d103935298c5ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), банки
Экономика, Россия, Росэксимбанк, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Банки
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России

РЭЦ: "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России"

© РосэксимбанкЛоготип Росэксимбанка
Логотип Росэксимбанка - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Росэксимбанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"При составлении рейтинга использовались оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, Эксперт РА, НКР И НРА. Эти данные отражают кредитоспособность банков в рублях", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ
20 марта, 11:48
"Этот успех – результат слаженной работы команды "Росэксимбанка", нацеленной на предоставление качественных финансовых услуг и поддержку российских экспортеров и импортеров. Мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя свои позиции на рынке и способствуя развитию экономики страны", – подчеркнул председатель правления банка Петр Засельский.
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк — входит в структуру Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. В 2024 году АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
19 марта, 13:41
 
ЭкономикаРоссияРосэксимбанкВЭБ.РФ (ВЭБ)Банки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала