https://ria.ru/20250321/roseksimbank-2006470790.html
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России - РИА Новости, 21.03.2025
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России
"Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:41:00+03:00
2025-03-21T14:41:00+03:00
2025-03-21T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."При составлении рейтинга использовались оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, Эксперт РА, НКР И НРА. Эти данные отражают кредитоспособность банков в рублях", - говорится в сообщении."Этот успех – результат слаженной работы команды "Росэксимбанка", нацеленной на предоставление качественных финансовых услуг и поддержку российских экспортеров и импортеров. Мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя свои позиции на рынке и способствуя развитию экономики страны", – подчеркнул председатель правления банка Петр Засельский.Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк — входит в структуру Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. В 2024 году АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), банки
Экономика, Россия, Росэксимбанк, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Банки
"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России
РЭЦ: "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"При составлении рейтинга использовались оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, Эксперт РА, НКР И НРА. Эти данные отражают кредитоспособность банков в рублях", - говорится в сообщении.
"Этот успех – результат слаженной работы команды "Росэксимбанка", нацеленной на предоставление качественных финансовых услуг и поддержку российских экспортеров и импортеров. Мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя свои позиции на рынке и способствуя развитию экономики страны", – подчеркнул председатель правления банка Петр Засельский.
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк — входит в структуру Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. В 2024 году АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.