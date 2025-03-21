https://ria.ru/20250321/roseksimbank-2006470790.html

"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России

"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России - РИА Новости, 21.03.2025

"Росэксимбанк" вошел в ТОП-15 самых надежных банков России

"Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:41:00+03:00

2025-03-21T14:41:00+03:00

2025-03-21T14:41:00+03:00

экономика

россия

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банки

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" вошел в новый рейтинг "100 надежных банков России" по версии Forbes, заняв в нем 15-ю строчку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."При составлении рейтинга использовались оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, Эксперт РА, НКР И НРА. Эти данные отражают кредитоспособность банков в рублях", - говорится в сообщении."Этот успех – результат слаженной работы команды "Росэксимбанка", нацеленной на предоставление качественных финансовых услуг и поддержку российских экспортеров и импортеров. Мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя свои позиции на рынке и способствуя развитию экономики страны", – подчеркнул председатель правления банка Петр Засельский.Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк — входит в структуру Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. В 2024 году АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.

https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html

https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), банки