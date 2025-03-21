https://ria.ru/20250321/putin-2006451751.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений
Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений - РИА Новости, 21.03.2025
Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ на совещании в пятницу обсудить дополнительные меры для повышения... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:45:00+03:00
2025-03-21T13:45:00+03:00
2025-03-21T13:45:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ на совещании в пятницу обсудить дополнительные меры для повышения эффективности профилактики правонарушений. "У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан. Докладчик - Владимир Александрович Колокольцев, министр внутренних дел", - сказал Путин в начале совещания. После этого президент передал слово для доклада главе МВД.
https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений
Путин предложил на совещании Совбеза обсудить меры профилактики правонарушений