https://ria.ru/20250321/putin-2006451751.html

Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений

Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений - РИА Новости, 21.03.2025

Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ на совещании в пятницу обсудить дополнительные меры для повышения... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:45:00+03:00

2025-03-21T13:45:00+03:00

2025-03-21T13:45:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ на совещании в пятницу обсудить дополнительные меры для повышения эффективности профилактики правонарушений. "У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан. Докладчик - Владимир Александрович Колокольцев, министр внутренних дел", - сказал Путин в начале совещания. После этого президент передал слово для доклада главе МВД.

https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика