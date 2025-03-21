Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 21.03.2025 (обновлено: 17:44 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/proschanie--2006483082.html
Церемония прощания с Бедросом Киркоровым
Церемония прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
Церемония прощания с Бедросом Киркоровым
В Москве простились с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:40:00+03:00
2025-03-21T17:44:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006482399_0:97:3015:1793_1920x0_80_0_0_79f83a8307adbac15c09db8c0ef96a8c.jpg
В Москве простились с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006482399_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3133e82edd23382b8f2d2a30ed22215b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Церемония прощания с Бедросом Киркоровым

Читать ria.ru в
Дзен
В Москве простились с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Артист умер 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца.

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Артист умер 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"У каждого из нас два крыла — отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", — сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом — народным артистом России Бедросом Киркоровым

"У каждого из нас два крыла — отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", — сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Проститься с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.

Награды народного артиста России Бедроса Киркорова, выставленные на церемонии прощания с ним в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Проститься с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В репертуаре артиста было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.

Певец Влад Топалов и его супруга, телеведущая Регина Тодоренко пришли на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, которая проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

В репертуаре артиста было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Бедрос Киркоров также выступал в дуэте со многими звездами.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Бедрос Киркоров также выступал в дуэте со многими звездами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Певец Григорий Лепс выразил соболезнования и отметил талант Бедроса Киркорова. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", — заявил он.

Певец Григорий Лепс идет на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большой траурный зал Троекуровского кладбища в Москве

Певец Григорий Лепс выразил соболезнования и отметил талант Бедроса Киркорова. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", — заявил он.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна".

Музыкальный продюсер Игорь Крутой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова

Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Певец Филипп Киркоров во время выноса гроба из храма Христа Спасителя после отпевания его отца — народного артиста России Бедроса Киркорова

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала