Церемония прощания с Бедросом Киркоровым
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве.
Артист умер 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца.
Артист умер 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца.
"У каждого из нас два крыла — отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", — сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.
"У каждого из нас два крыла — отец и мать. И пока они есть, мы летаем… Теперь мне предстоит научиться ходить", — сказал в начале церемонии сын артиста Филипп Киркоров.
Проститься с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.
Проститься с Бедросом Киркоровым пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская, а также многочисленные поклонники.
В репертуаре артиста было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.
В репертуаре артиста было более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.
Бедрос Киркоров также выступал в дуэте со многими звездами.
Бедрос Киркоров также выступал в дуэте со многими звездами.
Певец Григорий Лепс выразил соболезнования и отметил талант Бедроса Киркорова. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", — заявил он.
Певец Григорий Лепс выразил соболезнования и отметил талант Бедроса Киркорова. "Мы прощаемся с этим человеком, который действительно был жизнерадостный, прекрасный отец, блестящий исполнитель любого произведения. Это дано не всем, поэтому он является народным артистом нескольких стран", — заявил он.
Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна".
Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна".
Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Артиста проводили в последний путь аплодисментами.