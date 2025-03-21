https://ria.ru/20250321/proizvodstvo-2006507359.html
Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года
Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года - РИА Новости, 21.03.2025
Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года
Производство мебели в столице выросло на 25% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:00:00+03:00
2025-03-21T16:00:00+03:00
2025-03-21T16:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Производство мебели в столице выросло на 25% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные промышленники производят разнообразную мебель от столов и стульев до шкафов-купе для "умного дома". В отрасли работает свыше 140 предприятий, в январе 2025 года они нарастили объем выпуска мебельной продукции на 25%, а также отгрузили заказчикам товаров в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, благоприятный инвестклимат способствует расширению и развитию предприятий, росту объемов производства, а также расширению ассортимента. Например, в январе этого года в столице произвели на 64% больше металлической мебели для офиса, на 10 – кухонных гарнитуров и в 2,7 раза больше деревянной мебели для ванной.В 2024 году производитель мебели из дерева и столярных изделий "Дизайнстрой" увеличил количество реализованных проектов на четверть.По словам генерального директора Юрия Карпинского, компания производит отдельно стоящую и встроенную мебель, столы, кухни, двери, стеновые панели, потолки, карнизы – все, что делают из дерева. Эти товары делаются индивидуально под заказ. Компания комплектует столярными изделиями офисы, рестораны и частные объекты премиального уровня. Учитывая возросший спрос на продукцию в 2024 году, был запущен процесс расширения производственных мощностей, в частности был закуплен новый калибровально-шлифовальный станок.Он добавил, что в планах у компании приобретение обрабатывающего центра и полировальной машины.Еще одна московская компания "Сенатор-стиль", специализирующаяся на выпуске и установке мебели для новостроек, оперативно адаптируется к современным трендам и отвечает запросу потребителя. На заводе выпускают мебель, которая соответствует параметрам "умного дома". Так, компания освоила новое направление по интеграции световых и интеллектуальных решений в рамках "Умного дома" в прошлом году.Также компания работает в тесной кооперации с подрядчиками и формирует мебельный проект еще на этапе застройки. В ее портфеле есть интерьерные решения для гостиной, спальни, кухни и других помещений в квартире, доме или офисе.
https://ria.ru/20250321/liksutov-2006317073.html
https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года
Производство мебели в январе увеличилось на четверть в столице
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Производство мебели в столице выросло на 25% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичные промышленники производят разнообразную мебель от столов и стульев до шкафов-купе для "умного дома". В отрасли работает свыше 140 предприятий, в январе 2025 года они нарастили объем выпуска мебельной продукции на 25%, а также отгрузили заказчикам товаров в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года", – приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Так, благоприятный инвестклимат способствует расширению и развитию предприятий, росту объемов производства, а также расширению ассортимента. Например, в январе этого года в столице произвели на 64% больше металлической мебели для офиса, на 10 – кухонных гарнитуров и в 2,7 раза больше деревянной мебели для ванной.
В 2024 году производитель мебели из дерева и столярных изделий "Дизайнстрой" увеличил количество реализованных проектов на четверть.
По словам генерального директора Юрия Карпинского, компания производит отдельно стоящую и встроенную мебель, столы, кухни, двери, стеновые панели, потолки, карнизы – все, что делают из дерева. Эти товары делаются индивидуально под заказ. Компания комплектует столярными изделиями офисы, рестораны и частные объекты премиального уровня. Учитывая возросший спрос на продукцию в 2024 году, был запущен процесс расширения производственных мощностей, в частности был закуплен новый калибровально-шлифовальный станок.
Он добавил, что в планах у компании приобретение обрабатывающего центра и полировальной машины.
Еще одна московская компания "Сенатор-стиль", специализирующаяся на выпуске и установке мебели для новостроек, оперативно адаптируется к современным трендам и отвечает запросу потребителя. На заводе выпускают мебель, которая соответствует параметрам "умного дома". Так, компания освоила новое направление по интеграции световых и интеллектуальных решений в рамках "Умного дома" в прошлом году.
Также компания работает в тесной кооперации с подрядчиками и формирует мебельный проект еще на этапе застройки. В ее портфеле есть интерьерные решения для гостиной, спальни, кухни и других помещений в квартире, доме или офисе.