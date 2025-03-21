https://ria.ru/20250321/proizvodstvo-2006507359.html

Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года

Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года - РИА Новости, 21.03.2025

Производство мебели в Москве выросло на 25% в январе этого года

Производство мебели в столице выросло на 25% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:00:00+03:00

2025-03-21T16:00:00+03:00

2025-03-21T16:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006510160_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7308eaf639bba293a36d5257c598cf4d.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Производство мебели в столице выросло на 25% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные промышленники производят разнообразную мебель от столов и стульев до шкафов-купе для "умного дома". В отрасли работает свыше 140 предприятий, в январе 2025 года они нарастили объем выпуска мебельной продукции на 25%, а также отгрузили заказчикам товаров в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, благоприятный инвестклимат способствует расширению и развитию предприятий, росту объемов производства, а также расширению ассортимента. Например, в январе этого года в столице произвели на 64% больше металлической мебели для офиса, на 10 – кухонных гарнитуров и в 2,7 раза больше деревянной мебели для ванной.В 2024 году производитель мебели из дерева и столярных изделий "Дизайнстрой" увеличил количество реализованных проектов на четверть.По словам генерального директора Юрия Карпинского, компания производит отдельно стоящую и встроенную мебель, столы, кухни, двери, стеновые панели, потолки, карнизы – все, что делают из дерева. Эти товары делаются индивидуально под заказ. Компания комплектует столярными изделиями офисы, рестораны и частные объекты премиального уровня. Учитывая возросший спрос на продукцию в 2024 году, был запущен процесс расширения производственных мощностей, в частности был закуплен новый калибровально-шлифовальный станок.Он добавил, что в планах у компании приобретение обрабатывающего центра и полировальной машины.Еще одна московская компания "Сенатор-стиль", специализирующаяся на выпуске и установке мебели для новостроек, оперативно адаптируется к современным трендам и отвечает запросу потребителя. На заводе выпускают мебель, которая соответствует параметрам "умного дома". Так, компания освоила новое направление по интеграции световых и интеллектуальных решений в рамках "Умного дома" в прошлом году.Также компания работает в тесной кооперации с подрядчиками и формирует мебельный проект еще на этапе застройки. В ее портфеле есть интерьерные решения для гостиной, спальни, кухни и других помещений в квартире, доме или офисе.

https://ria.ru/20250321/liksutov-2006317073.html

https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса