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Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции - РИА Новости, 21.03.2025
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15:56 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/produkty-2006505767.html
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции - РИА Новости, 21.03.2025
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:56:00+03:00
2025-03-21T15:56:00+03:00
в мире
россия
стамбул
турция
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения через российский национальный павильон Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Сеть включает четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, пабы, бистро, кафе и кондитерские — всего более 40 заведений в 9 городах Турции", - говорится в сообщении.Заведения сети отличаются разнообразием кухни и ориентацией на новейшие тренды в индустрии гостеприимства. Например, стамбульский вегетарианский ресторан Telezzuz, входящий в сеть, в 2024 году получил зеленую звезду Michelin, отмечающую внедрение рестораном этичного подхода к гастрономии и следование принципам устойчивого развития.Количество резидентов российского национального павильона РЭЦ в Стамбуле превышает 40 компаний с более 540 наименований номенклатуры продукции. Представители сети высоко оценили премиальный алкоголь, красную икру и рыбные закуски, а также соусы от российских производителей.Напомним, сеть павильонов с продукцией АПК за рубежом развивают с 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильон в Стамбуле работает с 2022 года. Компании, участвующие в программе, получают поддержку РЭЦ и его партнеров-операторов и возможность бесплатно представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей и заключить экспортные контракты.Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
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стамбул
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в мире, россия, стамбул, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции

РЭЦ: продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москв
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москв - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москв
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения через российский национальный павильон Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Сеть включает четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, пабы, бистро, кафе и кондитерские — всего более 40 заведений в 9 городах Турции", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Алтайская компания увеличила экспорт в четыре раза благодаря поддержке РЭЦ
20 марта, 11:48
Заведения сети отличаются разнообразием кухни и ориентацией на новейшие тренды в индустрии гостеприимства. Например, стамбульский вегетарианский ресторан Telezzuz, входящий в сеть, в 2024 году получил зеленую звезду Michelin, отмечающую внедрение рестораном этичного подхода к гастрономии и следование принципам устойчивого развития.
Количество резидентов российского национального павильона РЭЦ в Стамбуле превышает 40 компаний с более 540 наименований номенклатуры продукции. Представители сети высоко оценили премиальный алкоголь, красную икру и рыбные закуски, а также соусы от российских производителей.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
19 марта, 13:41
Напомним, сеть павильонов с продукцией АПК за рубежом развивают с 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильон в Стамбуле работает с 2022 года. Компании, участвующие в программе, получают поддержку РЭЦ и его партнеров-операторов и возможность бесплатно представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей и заключить экспортные контракты.
Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
В миреРоссияСтамбулТурцияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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