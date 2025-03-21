https://ria.ru/20250321/produkty-2006505767.html

Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции

Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции - РИА Новости, 21.03.2025

Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции

В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:56:00+03:00

2025-03-21T15:56:00+03:00

2025-03-21T15:56:00+03:00

в мире

россия

стамбул

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения через российский национальный павильон Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Сеть включает четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, пабы, бистро, кафе и кондитерские — всего более 40 заведений в 9 городах Турции", - говорится в сообщении.Заведения сети отличаются разнообразием кухни и ориентацией на новейшие тренды в индустрии гостеприимства. Например, стамбульский вегетарианский ресторан Telezzuz, входящий в сеть, в 2024 году получил зеленую звезду Michelin, отмечающую внедрение рестораном этичного подхода к гастрономии и следование принципам устойчивого развития.Количество резидентов российского национального павильона РЭЦ в Стамбуле превышает 40 компаний с более 540 наименований номенклатуры продукции. Представители сети высоко оценили премиальный алкоголь, красную икру и рыбные закуски, а также соусы от российских производителей.Напомним, сеть павильонов с продукцией АПК за рубежом развивают с 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильон в Стамбуле работает с 2022 года. Компании, участвующие в программе, получают поддержку РЭЦ и его партнеров-операторов и возможность бесплатно представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей и заключить экспортные контракты.Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html

https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html

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стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, стамбул, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)