https://ria.ru/20250321/produkty-2006505767.html
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции - РИА Новости, 21.03.2025
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:56:00+03:00
2025-03-21T15:56:00+03:00
2025-03-21T15:56:00+03:00
в мире
россия
стамбул
турция
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_0:282:3006:1973_1920x0_80_0_0_53a8b7d0a7f4e3dbd53aaf27ffdfb3e4.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения через российский национальный павильон Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Сеть включает четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, пабы, бистро, кафе и кондитерские — всего более 40 заведений в 9 городах Турции", - говорится в сообщении.Заведения сети отличаются разнообразием кухни и ориентацией на новейшие тренды в индустрии гостеприимства. Например, стамбульский вегетарианский ресторан Telezzuz, входящий в сеть, в 2024 году получил зеленую звезду Michelin, отмечающую внедрение рестораном этичного подхода к гастрономии и следование принципам устойчивого развития.Количество резидентов российского национального павильона РЭЦ в Стамбуле превышает 40 компаний с более 540 наименований номенклатуры продукции. Представители сети высоко оценили премиальный алкоголь, красную икру и рыбные закуски, а также соусы от российских производителей.Напомним, сеть павильонов с продукцией АПК за рубежом развивают с 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильон в Стамбуле работает с 2022 года. Компании, участвующие в программе, получают поддержку РЭЦ и его партнеров-операторов и возможность бесплатно представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей и заключить экспортные контракты.Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250320/eksport-2006153351.html
https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_437502e3b6a1b3634855d9c911ccd138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стамбул, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
Продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
РЭЦ: продукты питания из РФ будут поставлять в премиум отели и рестораны Турции
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В крупную турецкую премиальную сеть отелей, кафе и ресторанов будет поставляться продукция от российских производителей, участвующих в программе продвижения через российский национальный павильон Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Сеть включает четырех- и пятизвездочные отели, рестораны, пабы, бистро, кафе и кондитерские — всего более 40 заведений в 9 городах Турции", - говорится в сообщении.
Заведения сети отличаются разнообразием кухни и ориентацией на новейшие тренды в индустрии гостеприимства. Например, стамбульский вегетарианский ресторан Telezzuz, входящий в сеть, в 2024 году получил зеленую звезду Michelin, отмечающую внедрение рестораном этичного подхода к гастрономии и следование принципам устойчивого развития.
Количество резидентов российского национального павильона РЭЦ в Стамбуле
превышает 40 компаний с более 540 наименований номенклатуры продукции. Представители сети высоко оценили премиальный алкоголь, красную икру и рыбные закуски, а также соусы от российских производителей.
Напомним, сеть павильонов с продукцией АПК за рубежом развивают с 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз
России. Павильон в Стамбуле работает с 2022 года. Компании, участвующие в программе, получают поддержку РЭЦ и его партнеров-операторов и возможность бесплатно представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей и заключить экспортные контракты.
Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".