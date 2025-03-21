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На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании - РИА Новости, 21.03.2025
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На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании - РИА Новости, 21.03.2025
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании
Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. РИА Новости, 21.03.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров. "Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании

МЧС: пожар в двухэтажном выселенном здании на востоке Москвы потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы.
Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров.
«
"Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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