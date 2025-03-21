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На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании - РИА Новости, 21.03.2025
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании
Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:08:00+03:00
2025-03-21T23:08:00+03:00
2025-03-21T23:08:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров. "Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании
МЧС: пожар в двухэтажном выселенном здании на востоке Москвы потушили