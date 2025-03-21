https://ria.ru/20250321/pozhar-2006603873.html

На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании

На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании - РИА Новости, 21.03.2025

На востоке Москвы потушили пожар в выселенном здании

Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:08:00+03:00

2025-03-21T23:08:00+03:00

2025-03-21T23:08:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар в двухэтажном выселенном здании на Заозерной улице на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС столицы. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров. "Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980419400.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)