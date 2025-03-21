https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html

Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась

Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась - РИА Новости, 21.03.2025

Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани сократилась до 1250 квадратных метров, один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, сообщили... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:55:00+03:00

2025-03-21T20:55:00+03:00

2025-03-21T20:59:00+03:00

происшествия

краснодарский край

кавказский район

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КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани сократилась до 1250 квадратных метров, один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, сообщили в оперштабе региона.В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 2,05 тысяч "квадратов"."Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20.00 площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. Специалисты тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь с 20 на 21 марта", - говорится в сообщении.Кроме того, специалисты также охлаждают остальные три резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня, добавляют власти.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006575772.html

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кавказский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, кавказский район