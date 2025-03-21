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Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась - РИА Новости, 21.03.2025
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20:55 21.03.2025 (обновлено: 20:59 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html
Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась
Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась - РИА Новости, 21.03.2025
Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани сократилась до 1250 квадратных метров, один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, сообщили... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:55:00+03:00
2025-03-21T20:59:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кавказский район
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КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани сократилась до 1250 квадратных метров, один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, сообщили в оперштабе региона.В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 2,05 тысяч "квадратов"."Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20.00 площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. Специалисты тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь с 20 на 21 марта", - говорится в сообщении.Кроме того, специалисты также охлаждают остальные три резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня, добавляют власти.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
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происшествия, краснодарский край, кавказский район
Происшествия, Краснодарский край, Кавказский район
Площадь пожара на кубанской нефтебазе уменьшилась

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 1250 квадратов

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани сократилась до 1250 квадратных метров, один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, сообщили в оперштабе региона.
В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 2,05 тысяч "квадратов".
«
"Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20.00 площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. Специалисты тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь с 20 на 21 марта", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты также охлаждают остальные три резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня, добавляют власти.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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