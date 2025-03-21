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В Марий Эл потушили пожар на складе
В Марий Эл потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.03.2025
В Марий Эл потушили пожар на складе
Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:47:00+03:00
2025-03-21T19:47:00+03:00
2025-03-21T19:57:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский район
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл. Далее пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение."МЧС России: пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волжский район
В Марий Эл потушили пожар на складе
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе в Марий Эл