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В Марий Эл потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.03.2025
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19:47 21.03.2025 (обновлено: 19:57 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006577460.html
В Марий Эл потушили пожар на складе
В Марий Эл потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.03.2025
В Марий Эл потушили пожар на складе
Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:47:00+03:00
2025-03-21T19:57:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский район
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл. Далее пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение."МЧС России: пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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россия
волжский район
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волжский район
В Марий Эл потушили пожар на складе

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе в Марий Эл

© Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramПожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл. Далее пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение.
«
"МЧС России: пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волжский район
 
 
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