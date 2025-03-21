https://ria.ru/20250321/pozhar-2006577460.html

В Марий Эл потушили пожар на складе

В Марий Эл потушили пожар на складе - РИА Новости, 21.03.2025

В Марий Эл потушили пожар на складе

Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:47:00+03:00

2025-03-21T19:47:00+03:00

2025-03-21T19:57:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волжский район

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар на складе в Волжском районе Республики Марий Эл полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что здание склада загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Волжском районе Республики Марий Эл. Далее пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение."МЧС России: пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html

россия

волжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский район