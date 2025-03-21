https://ria.ru/20250321/pozhar-2006575772.html

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 470 человек

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 470 человек - РИА Новости, 21.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 470 человек

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшегося в среду из-за падения обломков украинских беспилотников, составляет 2,05 тысячи квадратных... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:37:00+03:00

2025-03-21T19:37:00+03:00

2025-03-21T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

кавказский район

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшегося в среду из-за падения обломков украинских беспилотников, составляет 2,05 тысячи квадратных метров по состоянию на 18.00 мск 21 марта, сообщили в оперштабе региона. В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 5 тысяч "квадратов". "На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров и очаги за границами территории. По состоянию на 18.00 пожар продолжается на площади в 2050 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники. В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников ВСУ. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В пятницу оперштаб Краснодарского края заявил об ограничении движения транспорта на участке трассы, граничащем со Ставропольем, из-за ликвидации пожара на нефтебазе. По данным оперштаба, двое спасателей, пострадавших при тушении пожара на нефтебазе, находятся в состоянии средней степени тяжести, у одного из них диагностировали отравление, у второго – ожоги.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369327.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

кавказский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кавказский район, вооруженные силы украины, происшествия