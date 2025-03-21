Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 470 человек
Пожар на нефтебазе на Кубани продолжается на площади более 2 тысяч "квадратов"
© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшегося в среду из-за падения обломков украинских беспилотников, составляет 2,05 тысячи квадратных метров по состоянию на 18.00 мск 21 марта, сообщили в оперштабе региона.
В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 5 тысяч "квадратов".
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"На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров и очаги за границами территории. По состоянию на 18.00 пожар продолжается на площади в 2050 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников ВСУ. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В пятницу оперштаб Краснодарского края заявил об ограничении движения транспорта на участке трассы, граничащем со Ставропольем, из-за ликвидации пожара на нефтебазе. По данным оперштаба, двое спасателей, пострадавших при тушении пожара на нефтебазе, находятся в состоянии средней степени тяжести, у одного из них диагностировали отравление, у второго – ожоги.