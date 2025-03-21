https://ria.ru/20250321/pozhar-2006532166.html

На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение

На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.03.2025

На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение

Открытое горение в здании склада в Марий Эл ликвидировано на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:37:00+03:00

2025-03-21T16:37:00+03:00

2025-03-21T16:45:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика марий эл

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Открытое горение в здании склада в Марий Эл ликвидировано на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл