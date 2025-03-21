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На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.03.2025
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16:37 21.03.2025 (обновлено: 16:45 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006532166.html
На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение
На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.03.2025
На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании склада в Марий Эл ликвидировано на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:37:00+03:00
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Открытое горение в здании склада в Марий Эл ликвидировано на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Марий Эл
На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение

На складе в Марий Эл ликвидировали открытое горение, идет проливка конструкций

© Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramПожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Пожар в здании склада в Волжском районе Марий Эл
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Открытое горение в здании склада в Марий Эл ликвидировано на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Марий Эл
 
 
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