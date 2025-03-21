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Путин дал поручения по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
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14:27 21.03.2025 (обновлено: 15:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html
Путин дал поручения по развитию беспилотных систем
Путин дал поручения по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручения по развитию беспилотных систем
Президент Владимир Путин дал поручения по развитию беспилотников, перечень опубликовали на сайте Кремля. Глава государства поручил: РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:27:00+03:00
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владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по развитию беспилотников, перечень опубликовали на сайте Кремля. Глава государства поручил:Совещание по развитию беспилотных авиационных систем состоялось 28 января 2025 года.
https://ria.ru/20250313/rossija-2004814249.html
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888761980.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия

Путин дал поручения по развитию беспилотных систем

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по развитию беспилотников, перечень опубликовали на сайте Кремля. Глава государства поручил:
  • кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики;
  • определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о проделанной работе до 1 июня;
  • повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА;
  • организовать международный форум по развитию беспилотных систем;
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  • повысить эффективность применения технологий гражданского и двойного назначения в беспилотной авиации;
  • вести работу по внедрению единой системы идентификации дронов в рамках национальных проектов;
  • представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем;
  • принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников;
  • учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации;
  • сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах;
  • представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами;
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  • проанализировать потребности регионов и компаний в дронах, по итогам утвердить план по их обеспечению;
  • принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации;
  • подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов;
  • учесть в профильных национальных проектах меры обеспечения роста услуг, предоставляемых с использованием данных зондирования Земли;
  • расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем;
  • организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационных систем для развития технологий в этой сфере;
  • определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников;
  • включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением.
Совещание по развитию беспилотных авиационных систем состоялось 28 января 2025 года.
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