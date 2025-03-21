Путин дал поручения по развитию беспилотных систем
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по развитию беспилотников, перечень опубликовали на сайте Кремля. Глава государства поручил:
- кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики;
- определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации и доложить о проделанной работе до 1 июня;
- повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА;
- организовать международный форум по развитию беспилотных систем;
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- повысить эффективность применения технологий гражданского и двойного назначения в беспилотной авиации;
- вести работу по внедрению единой системы идентификации дронов в рамках национальных проектов;
- представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем;
- принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников;
- учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации;
- сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах;
- представить предложения по регулированию вопросов допуска граждан к управлению беспилотными авиационными судами;
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- проанализировать потребности регионов и компаний в дронах, по итогам утвердить план по их обеспечению;
- принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации;
- подготовить предложения, уточняющие полномочия по введению и снятию ограничений на полеты беспилотных воздушных судов;
- учесть в профильных национальных проектах меры обеспечения роста услуг, предоставляемых с использованием данных зондирования Земли;
- расширить использование экспериментальных правовых режимов для наращивания применения беспилотных авиасистем;
- организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационных систем для развития технологий в этой сфере;
- определить условия применения упрощенного порядка использования воздушного пространства для полетов беспилотников;
- включить в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" показатели, характеризующие экспорт беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением.
Совещание по развитию беспилотных авиационных систем состоялось 28 января 2025 года.
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