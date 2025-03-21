https://ria.ru/20250321/polnolunie-2001348722.html

Полнолуние в марте: когда на небе можно будет наблюдать Луну Червя

Полнолуние в марте 2025 года: когда будет и сколько продлится Луна Червя

Полнолуние в марте: когда на небе можно будет наблюдать Луну Червя

Полнолуние - не только одна из фаз Луны (наряду с новолунием, а также возрастающей и убывающей Луной), но и весьма зрелищное явление. На какое число выпадает... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:14:00+03:00

2025-03-21T19:14:00+03:00

2025-03-21T19:15:00+03:00

луна

полнолуние

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полнолуние - не только одна из фаз Луны (наряду с новолунием, а также возрастающей и убывающей Луной), но и весьма зрелищное явление. На какое число выпадает полнолуние в марте 2025 года, сколько времени оно продлится, какие звезды будут находиться рядом в эту дату и связанные с периодом приметы - в материале РИА Новости.Полнолуние в мартеПолнолунием называют такое астрономические явление, когда спутник Земли занимает место ровно напротив Солнца. Это одна из четырех основных лунных фаз, наряду с новолунием, первой и последней четвертью, которые последовательно сменяют друг друга.Возможность наблюдать на небе полную луну предоставляется россиянам каждый месяц, однако это событие выпадает на различные дни недели и даты. Самое первое весеннее полнолуние 2025 года произойдет 14 марта (пятница) и носит название Червячная Луна (или Луна Червя).Столь необычное прозвище мартовское полнолуние получило потому, что примерно в это время на поверхности начинают появляться почувствовавшие весенее тепло земляные черви. Иногда можно встретить и название Воронья Луна, связанное с тем, что каркающие вороны считались признаком наступившей весны.Любопытный факт: в марте текущего года полнолуние совпадает с еще одним крупным астрономическим явлением - полным лунным затмением, когда тень Земли полностью перекроет лунный диск (а вдобавок и может придать спутнику красноватый оттенок). Максимальной стадии оно достигнет примерно к 10:00 по московскому времени.Когда и где наблюдатьМартовское полнолуние станет первым микролунием текущего года. Это означает, что лунный диск во время явления будет на несколько процентов меньше и чуть более тусклым, чем во время обычного полнолуния.Конечно, в этот день наибольшей интерес будет представлять не столько само полнолуние, сколько совпадающее с ним по времени лунное затмение. Правда, наблюдать его во всей красе смогут жители Северной и Южной Америки, Азии и Австралии, а также европейских стран и стран Африки. В России завершающие фазы затмения будут видны лишь на территории Чукотки, Камчатки и Магаданскойобласти.Какие звезды будут рядом с Луной в марте“Во время этого события Луна будет находиться в знаке зодиака Дева, рядом с самой яркой звездой в созвездии, которая называется Спика”, - поясняет астролог Алена Никольская.Мнение эксперта“Полнолуние в Деве - это время подведения итогов и наведения порядка как в материальном, так и в духовном плане, - говорит астролог Юлия Рольник. - Главный астрологический вызов этого полнолуния и затмения - противостояние Луны в Деве с Сатурном и Нептуном в Рыбах. Ведь в то время как Дева требует ясности, порядка и логики, Сатурн в Рыбах приносит разочарование,ограничения и страхи, а Нептун затуманивает реальность, порождая сомнения и иллюзии.Особое значение мартовское полнолуние приобретает ещё и потому, что станет первым микролунием года. Данный факт заметно смягчает влияние затмения на земные процессы, но вместе с этим делает его воздействие более растянутым во времени. Перемены не будут мгновенными, это будет период длительного, постепенного осознания и трансформации, когда последствия произошедшего будут разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.Сильнее всего предстоящие полнолуние и затмение повлияют на Дев, Рыб, Близнецов и Стрельцов. Так, для Близнецов затмение может отразиться на семейных вопросах, а также на вопросах жилья и отношений с родителями, Девам может принести важные перемены в самоопределении, внешности, имидже и жизненных целях, а для Рыб и вовсе рискует стать переломным моментом в личных отношениях, нерешенные проблемы могут выйти на первый план, к тому же в деловых и романтических вопросах откроется возможность для завершения или перезагрузки. Стрельцам грядущее событие сулит возможные перемены в профессиональной деятельности, получение новых обязанностей или изменение статуса.Вопросы работы, а также здоровья и повседневных дел выйдут на первый план для Овнов. В это время им важно следить за своим самочувствием. Периодом для принятия серьезных решений в личной жизни может стать полнолуние для Тельцов. Для Раков же затмение повлияет на коммуникации, обучение, поездки и общение с родственниками. Вдобавок в этот период легко впасть в заблуждения или оказаться неправильно понятым.Львы могут ощутить влияние в финансовых вопросах: не исключены неожиданные денежные поступления либо, наоборот, расходы. А вот для Весов период затмения станет временем глубокой внутренней работы, когда важно прислушаться к себе. Для Скорпионов полнолуние в Деве откроет новые перспективы в сфере дружбы, социальных связей и будущих планов. Не исключено появление новых людей либо завершение уже существующих отношений. Козероги могут принять важное решение о переезде, получении нового образования или духовном развитии. А вот для Водолеев активируется тема финансов, долгов, наследства и глубоких трансформаций”.

https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

https://ria.ru/20250320/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20250321/den_vesennego_ravnodenstviya-1925544875.html

https://ria.ru/20250131/2025-1987771808.html

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