https://ria.ru/20250321/podmoskove-2006496160.html

Жительница Подмосковья получила срок за мошенничество с деньгами для СВО

Жительница Подмосковья получила срок за мошенничество с деньгами для СВО - РИА Новости, 21.03.2025

Жительница Подмосковья получила срок за мошенничество с деньгами для СВО

Суд в Брянской области приговорил жительницу Московской области к 3,5 годам колонии за мошенничество с деньгами для участников спецоперации, необходимыми для... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:20:00+03:00

2025-03-21T15:20:00+03:00

2025-03-21T15:21:00+03:00

происшествия

россия

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Суд в Брянской области приговорил жительницу Московской области к 3,5 годам колонии за мошенничество с деньгами для участников спецоперации, необходимыми для покупки биноклей и тепловизоров, а также ремонта квадрокоптеров, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Приговором суда установлено, что фигурантка дела под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчастей для ремонта квадрокоптеров 26000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись деньгами по своему усмотрению", – говорится в сообщении. Кроме того, по данным суда, она получила от организатора волонтерского движения "Поможем вместе 32 Сураж" более 486 тысяч рублей на покупку биноклей, тепловизоров и других спецсредств, однако распорядилась деньгами на свое усмотрение, не выполнив обязательства по поставке оборудования. Отмечается, что 42-летняя фигурантка признана виновной в по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). "Подсудимая свою вину не признала. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250320/balaban-2006119027.html

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россия

брянская область

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянская область, московская область (подмосковье)