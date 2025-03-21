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Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год
Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год - РИА Новости, 21.03.2025
Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год
Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили с губернатором региона Андреем Воробьевом и согласовали с Федеральным агентством лесного... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили с губернатором региона Андреем Воробьевом и согласовали с Федеральным агентством лесного хозяйства на 2025 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, общий план действий лесопожарных формирований помогает качественно охранять леса, позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, уменьшить риски и последствия лесных пожаров. В зависимости от уровня пожарной опасности Сводный план определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также арендаторов лесных участков, предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории области и меры по ликвидации возгораний. На период пожароопасного сезона в этом году в Подмосковье задействуют более 1,2 тысячи личного состава лесопожарных формирований и почти 320 единиц техники, создадут резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, а также горюче-смазочных материалов и инвентаря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год
Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили на 2025 год
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили с губернатором региона Андреем Воробьевом и согласовали с Федеральным агентством лесного хозяйства на 2025 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
По словам председателя ведомства Евгения Агулова, общий план действий лесопожарных формирований помогает качественно охранять леса, позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, уменьшить риски и последствия лесных пожаров.
В зависимости от уровня пожарной опасности Сводный план определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также арендаторов лесных участков, предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории области и меры по ликвидации возгораний.
На период пожароопасного сезона в этом году в Подмосковье
задействуют более 1,2 тысячи личного состава лесопожарных формирований и почти 320 единиц техники, создадут резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, а также горюче-смазочных материалов и инвентаря.