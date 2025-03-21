https://ria.ru/20250321/podmoskove-2006425955.html

Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год

Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год - РИА Новости, 21.03.2025

Сводный план тушения лесных пожаров Подмосковья утвердили на этот год

Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили с губернатором региона Андреем Воробьевом и согласовали с Федеральным агентством лесного... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:15:00+03:00

2025-03-21T12:15:00+03:00

2025-03-21T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сводный план тушения лесных пожаров Московской области утвердили с губернатором региона Андреем Воробьевом и согласовали с Федеральным агентством лесного хозяйства на 2025 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, общий план действий лесопожарных формирований помогает качественно охранять леса, позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, уменьшить риски и последствия лесных пожаров. В зависимости от уровня пожарной опасности Сводный план определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также арендаторов лесных участков, предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории области и меры по ликвидации возгораний. На период пожароопасного сезона в этом году в Подмосковье задействуют более 1,2 тысячи личного состава лесопожарных формирований и почти 320 единиц техники, создадут резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, а также горюче-смазочных материалов и инвентаря.

https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы