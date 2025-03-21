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В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к Дню Победы - РИА Новости, 31.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:30 21.03.2025 (обновлено: 10:51 31.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pobeda-2008345714.html
В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к Дню Победы
В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к Дню Победы - РИА Новости, 31.03.2025
В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к Дню Победы
Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы, продолжается, информирует пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-21T15:30:00+03:00
2025-03-31T10:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы, продолжается, информирует пресс-служба Кремля. Ранее на сайте Кремля сообщалось, что аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта "Продолжается аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.may9.ru. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций в рамках 80-й годовщины Победы, должны получить аккредитацию в обязательном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что дата окончания аккредитации - 17.00 мск 31 марта 2025 года, а заявки, поступившие после 17.00 мск 31 марта 2025 года, рассматриваться не будут. Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации и организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин. "Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, а также график работы аккредитационного центра будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 25 апреля 2025 года", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к Дню Победы

В России продолжили аккредитацию журналистов на мероприятия к 80-летию Победы

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВолонтер закрепляет георгиевскую ленточку
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы, продолжается, информирует пресс-служба Кремля.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта
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"Продолжается аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.may9.ru. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций в рамках 80-й годовщины Победы, должны получить аккредитацию в обязательном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата окончания аккредитации - 17.00 мск 31 марта 2025 года, а заявки, поступившие после 17.00 мск 31 марта 2025 года, рассматриваться не будут. Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации и организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.
"Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, а также график работы аккредитационного центра будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 25 апреля 2025 года", - добавляется в сообщении.
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