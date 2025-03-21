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СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2025
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06:14 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/otvetstvennost-2006358743.html
СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье
СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2025
СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье
СБУ помогала радикальному украинскому националисту и организатору поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяну Ганулу избегать уголовной... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:14:00+03:00
2025-03-21T06:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. СБУ помогала радикальному украинскому националисту и организатору поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяну Ганулу избегать уголовной ответственности, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. Отношение к Ганулу демонстрирует и личная вовлеченность Владимира Зеленского в следствие по факту его убийства, отметили в подполье. "Хулиганка" и вандализм закрывались помощью его (Ганула - ред.) кураторов от СБУ. Ведь обычного человека уже с легкостью давно посадили, но шестеркам СБУшным позволено чуть больше. Он частенько навещал здание управления по адресу Еврейская, 43. Он был там ликвидирован, в квартале от логова его хозяев, возле рынка "Книжка". Он часто перемещался по тем маршрутам, там же нами и был пойман", - сказал подпольщик. РИА Новости ранее на основании данных из судебных реестров Украины выяснило, что Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность, в том числе за нападение на полицейского, хулиганство, ДТП, повреждение памятника. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250319/podpole-2005990153.html
https://ria.ru/20250317/ganul-2005581734.html
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украина, одесса, харьков, игорь клименко, владимир зеленский, геннадий труханов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, правый сектор
Украина, Одесса, Харьков, Игорь Клименко, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье

СБУ помогало националисту Ганулу избегать уголовной ответственности

© Фото : соцсетиДемьян Ганул
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : соцсети
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. СБУ помогала радикальному украинскому националисту и организатору поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяну Ганулу избегать уголовной ответственности, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.
В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. Отношение к Ганулу демонстрирует и личная вовлеченность Владимира Зеленского в следствие по факту его убийства, отметили в подполье.
Похороны радикального украинского националиста Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула
19 марта, 15:15
"Хулиганка" и вандализм закрывались помощью его (Ганула - ред.) кураторов от СБУ. Ведь обычного человека уже с легкостью давно посадили, но шестеркам СБУшным позволено чуть больше. Он частенько навещал здание управления по адресу Еврейская, 43. Он был там ликвидирован, в квартале от логова его хозяев, возле рынка "Книжка". Он часто перемещался по тем маршрутам, там же нами и был пойман", - сказал подпольщик.
РИА Новости ранее на основании данных из судебных реестров Украины выяснило, что Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность, в том числе за нападение на полицейского, хулиганство, ДТП, повреждение памятника.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Украинские СМИ: подозреваемый в убийстве Ганула лечился в психбольнице
17 марта, 19:37
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Запрещенная в России террористическая организация
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности
16 марта, 06:21
 
УкраинаОдессаХарьковИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийГеннадий ТрухановСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
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