https://ria.ru/20250321/otvetstvennost-2006358743.html

СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье

СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье - РИА Новости, 21.03.2025

СБУ помогала Ганулу избегать уголовной ответственности, заявили в подполье

СБУ помогала радикальному украинскому националисту и организатору поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяну Ганулу избегать уголовной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:14:00+03:00

2025-03-21T06:14:00+03:00

2025-03-21T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. СБУ помогала радикальному украинскому националисту и организатору поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяну Ганулу избегать уголовной ответственности, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. Отношение к Ганулу демонстрирует и личная вовлеченность Владимира Зеленского в следствие по факту его убийства, отметили в подполье. "Хулиганка" и вандализм закрывались помощью его (Ганула - ред.) кураторов от СБУ. Ведь обычного человека уже с легкостью давно посадили, но шестеркам СБУшным позволено чуть больше. Он частенько навещал здание управления по адресу Еврейская, 43. Он был там ликвидирован, в квартале от логова его хозяев, возле рынка "Книжка". Он часто перемещался по тем маршрутам, там же нами и был пойман", - сказал подпольщик. РИА Новости ранее на основании данных из судебных реестров Украины выяснило, что Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность, в том числе за нападение на полицейского, хулиганство, ДТП, повреждение памятника. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"* (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250319/podpole-2005990153.html

https://ria.ru/20250317/ganul-2005581734.html

https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html

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украина, одесса, харьков, игорь клименко, владимир зеленский, геннадий труханов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, правый сектор