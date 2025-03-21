От Берлина до Квантуна. Как Хабаровский край приближал двойную победу
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С 1941 по 1945 год Дальний Восток был надежным источником пополнения рядов Красной армии, отправив на фронт 23 дивизии и 19 бригад. Не менее важную роль в приближении Великой Победы сыграл и трудовой подвиг жителей региона, в частности, Хабаровского края.
Находясь в уникальном положении, простираясь от Приморья до Колымы и Камчатки, он одновременно являлся и фронтом, и тылом. Первая амурская сталь, производство самолетов Ил-4, кораблей и подводных лодок, выпуск боеприпасов, строительство трассы-дублера от Хабаровска до Белогорска – все это свидетельствует о несгибаемой воле и самоотверженности хабаровчан, которые не только выстояли в Великой Отечественной войне, но и внесли неоценимый вклад в подготовке инфраструктуры для проведения военных операций, приведших к разгрому милитаристской Японии.
На кадрах фотохроники остались запечатлены лица и истории людей, которые, не жалея себя, сражались и трудились на благо Родины.
© РИА Новости / В. Волошенко | Перейти в медиабанкТеплые вещи для отправки солдатам на фронт собирают жители Хабаровского края. СССР, Хабаровск, 1942 год.
Теплые вещи для отправки солдатам на фронт собирают жители Хабаровского края. СССР, Хабаровск, 1942 год.
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПродукция хабаровского завода "Энергомаш". Мины для отправки на фронт. СССР, Хабаровск, ноябрь 1943 года.
Продукция хабаровского завода "Энергомаш". Мины для отправки на фронт. СССР, Хабаровск, ноябрь 1943 года.
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© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСнайпер 117-го стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Максим Александрович Пассар, уроженец Нанайского района Хабаровского края, уничтоживший 237 вражеских солдат и офицеров. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Указом Президента Российской Федерации от 16.02.2010 № 199. СССР, Сталинград, ноябрь 1942 года.
Снайпер 117-го стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Максим Александрович Пассар, уроженец Нанайского района Хабаровского края, уничтоживший 237 вражеских солдат и офицеров. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено Указом Президента Российской Федерации от 16.02.2010 № 199. СССР, Сталинград, ноябрь 1942 года.
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© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкАгитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает колхозницам сводку Совинформбюро. СССР, Хабаровский край, март 1945 года.
Агитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает колхозницам сводку Совинформбюро. СССР, Хабаровский край, март 1945 года.
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© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкХингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии в западной Маньчжурии. Китай, август 1945 года.
Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии в западной Маньчжурии. Китай, август 1945 года.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСолдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.
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© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкБойцы 1-го Дальневосточного фронта осматривают трофейную бронетехнику Квантунской армии на ипподроме в Харбине. Китай, Харбин, сентябрь 1945 года.
Бойцы 1-го Дальневосточного фронта осматривают трофейную бронетехнику Квантунской армии на ипподроме в Харбине. Китай, Харбин, сентябрь 1945 года.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкМестное население освобожденного города Муданьцзян приветствует советские войска, освободившие их от японской оккупации. Китай, Муданьцзян, август 1945 года.
Местное население освобожденного города Муданьцзян приветствует советские войска, освободившие их от японской оккупации. Китай, Муданьцзян, август 1945 года.
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