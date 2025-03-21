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От Берлина до Квантуна. Как Хабаровский край приближал двойную победу

От Берлина до Квантуна. Как Хабаровский край приближал двойную победу - РИА Новости, 21.03.2025

От Берлина до Квантуна. Как Хабаровский край приближал двойную победу

С 1941 по 1945 год Дальний Восток был надежным источником пополнения рядов Красной армии, отправив на фронт 23 дивизии и 19 бригад. Не менее важную роль в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:00:00+03:00

2025-03-21T09:00:00+03:00

2025-03-21T10:46:00+03:00

освобождение. мир народам

хабаровский край

красная армия

ил-4

берлин (город)

дальний восток

социальный навигатор

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С 1941 по 1945 год Дальний Восток был надежным источником пополнения рядов Красной армии, отправив на фронт 23 дивизии и 19 бригад. Не менее важную роль в приближении Великой Победы сыграл и трудовой подвиг жителей региона, в частности, Хабаровского края. Находясь в уникальном положении, простираясь от Приморья до Колымы и Камчатки, он одновременно являлся и фронтом, и тылом. Первая амурская сталь, производство самолетов Ил-4, кораблей и подводных лодок, выпуск боеприпасов, строительство трассы-дублера от Хабаровска до Белогорска – все это свидетельствует о несгибаемой воле и самоотверженности хабаровчан, которые не только выстояли в Великой Отечественной войне, но и внесли неоценимый вклад в подготовке инфраструктуры для проведения военных операций, приведших к разгрому милитаристской Японии.На кадрах фотохроники остались запечатлены лица и истории людей, которые, не жалея себя, сражались и трудились на благо Родины.

хабаровский край

берлин (город)

дальний восток

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