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OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia

OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia - РИА Новости, 21.03.2025

OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia

Сервис OneБизнес (ОдинБизнес), совместный проект билайн бизнес и АО "Альфа-Банк", получил престижную награду в номинации "Проект года с использованием... РИА Новости, 21.03.2025

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россия

вымпелком

билайн

бизнес

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сервис OneБизнес (ОдинБизнес), совместный проект билайн бизнес и АО "Альфа-Банк", получил престижную награду в номинации "Проект года с использованием искусственного интеллекта" на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia (премия российских финансовых инноваций) 2024, сообщает пресс-служба оператора.Вручение премии состоялось 20 марта.OneБизнес предлагает предпринимателям инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы – AI-конструктор (конструктор на базе искусственного интеллекта) сайтов (18+), который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.Инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы."Совместный успех билайн бизнес и “Альфа-Банка” показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса", – добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "Вымпелком" Сергей Субботин.Компания гордится этой победой и продолжит создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным.Билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы (цифровой рекламы), цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRHUdhKLNv

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вымпелком, билайн, бизнес