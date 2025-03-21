https://ria.ru/20250321/onebiznes-2006260993.html
OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia
OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia - РИА Новости, 21.03.2025
OneБизнес получил престижную награду на Finance Innovation Awards Russia
Сервис OneБизнес (ОдинБизнес), совместный проект билайн бизнес и АО "Альфа-Банк", получил престижную награду в номинации "Проект года с использованием... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:00:00+03:00
2025-03-21T10:00:00+03:00
2025-03-21T10:00:00+03:00
россия
вымпелком
билайн
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сервис OneБизнес (ОдинБизнес), совместный проект билайн бизнес и АО "Альфа-Банк", получил престижную награду в номинации "Проект года с использованием искусственного интеллекта" на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia (премия российских финансовых инноваций) 2024, сообщает пресс-служба оператора.Вручение премии состоялось 20 марта.OneБизнес предлагает предпринимателям инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы – AI-конструктор (конструктор на базе искусственного интеллекта) сайтов (18+), который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.Инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы."Совместный успех билайн бизнес и “Альфа-Банка” показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса", – добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "Вымпелком" Сергей Субботин.Компания гордится этой победой и продолжит создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным.Билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы (цифровой рекламы), цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRHUdhKLNv
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1418:1063_1920x0_80_0_0_615fa5050ae6e31ef57ff0d75d309c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вымпелком, билайн, бизнес
Россия, ВымпелКом, Билайн, Бизнес
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сервис OneБизнес (ОдинБизнес), совместный проект билайн бизнес и АО "Альфа-Банк", получил престижную награду в номинации "Проект года с использованием искусственного интеллекта" на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia (премия российских финансовых инноваций) 2024, сообщает пресс-служба оператора.
Вручение премии состоялось 20 марта.
OneБизнес предлагает предпринимателям инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы – AI-конструктор (конструктор на базе искусственного интеллекта) сайтов (18+), который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.
Инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы.
"Совместный успех билайн бизнес и “Альфа-Банка” показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса", – добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "Вымпелком" Сергей Субботин.
Компания гордится этой победой и продолжит создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным.
Билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы (цифровой рекламы), цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRHUdhKLNv