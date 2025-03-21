https://ria.ru/20250321/novosibirsk-2006395953.html

В Новосибирске мужчина поджег машину Росгвардии под влиянием мошенников

В Новосибирске мужчина поджег машину Росгвардии под влиянием мошенников - РИА Новости, 21.03.2025

В Новосибирске мужчина поджег машину Росгвардии под влиянием мошенников

Молодой мужчина в Новосибирске совершил поджог автомобиля Росгвардии, находясь под влиянием телефонных мошенников, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:34:00+03:00

2025-03-21T10:34:00+03:00

2025-03-21T10:34:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Молодой мужчина в Новосибирске совершил поджог автомобиля Росгвардии, находясь под влиянием телефонных мошенников, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области. Как сообщалось, Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении теракта – поджоге автомобиля Росгвардии. Ночью 18 марта возле дома №14 по улице Восход он поджег служебную Lada Granta. "Им оказался 26-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчина решился на совершение преступления под воздействием телефонных мошенников", - говорится в сообщении. Мужчину задержали оперативники регионального главка МВД и УФСБ России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии. "Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. При попытках призыва к совершению противоправных деяний необходимо немедленно сообщить в полицию", - подчеркнули в ГУМВД.

https://ria.ru/20250321/podzhog-2006340060.html

https://ria.ru/20241218/podzhog-1989986314.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)