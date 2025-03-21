https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006503470.html
Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе
Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:33:00+03:00
2025-03-21T15:33:00+03:00
2025-03-21T17:11:00+03:00
общество
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные."Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Это абсолютно нормально", — сказала она.Так глава ЦБ ответила на вопрос журналиста о своем отношении к мемам и шуткам на тему высокой ключевой ставки.Банк России сегодня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых третий раз подряд. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
https://ria.ru/20231029/nabiullina-1905641932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Нормально отношусь". Набиуллина про мемы о себе
Набиуллина рассказала, как она относится к мемам про себя
2025-03-21T15:33
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Общество, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе
Набиуллина нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные