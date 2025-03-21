https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006503470.html

Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе

Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе - РИА Новости, 21.03.2025

Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные. РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T17:11:00+03:00

общество

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные."Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Это абсолютно нормально", — сказала она.Так глава ЦБ ответила на вопрос журналиста о своем отношении к мемам и шуткам на тему высокой ключевой ставки.Банк России сегодня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых третий раз подряд. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

https://ria.ru/20231029/nabiullina-1905641932.html

россия

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2025

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нормально отношусь". Набиуллина про мемы о себе Набиуллина рассказала, как она относится к мемам про себя 2025-03-21T15:33 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика