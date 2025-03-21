https://ria.ru/20250321/moskva-2006343463.html

В Хорошево-Мневниках в Москве строят четыре ЖК по программе реновации

В Хорошево-Мневниках в Москве строят четыре ЖК по программе реновации - РИА Новости, 21.03.2025

В Хорошево-Мневниках в Москве строят четыре ЖК по программе реновации

В Хорошево-Мневниках в Москве по программе реновации строят четыре жилых комплекса общей площадью свыше 98 тысяч квадратных метров, рассказал министр... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:06:00+03:00

2025-03-21T07:06:00+03:00

2025-03-21T07:06:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках в Москве по программе реновации строят четыре жилых комплекса общей площадью свыше 98 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новые дома, по его словам, строят в Новохорошевском проезде, на набережной Новикова-Прибоя, а также на улицах Генерала Глаголева и Демьяна Бедного."Суммарно в четырех жилых комплексах предусмотрено 959 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, здесь также будут появляться новые социальные учреждения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Первые этажи отведены под объекты социально-бытового назначения, например, магазины и аптеки. Придомовая территория будет благоустроена, отмечается в сообщении.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089820.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы