В Хорошево-Мневниках в Москве строят четыре ЖК по программе реновации
В Хорошево-Мневниках строят четыре жилых комплекса по программе реновации
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Хорошево-Мневниках в Москве по программе реновации строят четыре жилых комплекса общей площадью свыше 98 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новые дома, по его словам, строят в Новохорошевском проезде, на набережной Новикова-Прибоя, а также на улицах Генерала Глаголева и Демьяна Бедного.
"Суммарно в четырех жилых комплексах предусмотрено 959 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, здесь также будут появляться новые социальные учреждения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Первые этажи отведены под объекты социально-бытового назначения, например, магазины и аптеки. Придомовая территория будет благоустроена, отмечается в сообщении.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Новые дома, по его словам, строят в Новохорошевском проезде, на набережной Новикова-Прибоя, а также на улицах Генерала Глаголева и Демьяна Бедного.
"Суммарно в четырех жилых комплексах предусмотрено 959 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, здесь также будут появляться новые социальные учреждения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Первые этажи отведены под объекты социально-бытового назначения, например, магазины и аптеки. Придомовая территория будет благоустроена, отмечается в сообщении.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.