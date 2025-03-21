https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов - РИА Новости, 21.03.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:06:00+03:00
2025-03-21T19:06:00+03:00
2025-03-21T19:06:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов", - говорится в сообщении. Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность.
https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
МВД: мошенники похищают данные через поддельные QR-коды аренды самокатов