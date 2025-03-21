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МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов - РИА Новости, 21.03.2025
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19:06 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов - РИА Новости, 21.03.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов
Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:06:00+03:00
2025-03-21T19:06:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов", - говорится в сообщении. Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов

МВД: мошенники похищают данные через поддельные QR-коды аренды самокатов

© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Flickr / mathplourde
Считка QR-кода. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов", - говорится в сообщении.
Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)мошенники
 
 
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