https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html

МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов

МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов - РИА Новости, 21.03.2025

МВД предупредило о новом виде мошенничества с QR-кодами аренды самокатов

Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:06:00+03:00

2025-03-21T19:06:00+03:00

2025-03-21T19:06:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенники

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мошенники активно используют поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов, чтобы заполучить доступ к персональным данным граждан, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов", - говорится в сообщении. Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность.

https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники