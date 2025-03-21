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Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье - РИА Новости, 21.03.2025
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14:59 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/mladenets-2006481264.html
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье - РИА Новости, 21.03.2025
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье из Красной сопки, в которой ранее от отравления дихлофосом погибли четыре ребенка, малыш умер РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:59:00+03:00
2025-03-21T14:59:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 мар – РИА Новости. Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье из Красной сопки, в которой ранее от отравления дихлофосом погибли четыре ребенка, малыш умер от механической асфиксии, сообщает региональный СК РФ. По данным следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. В связи с гибелью малыша было возбуждено уголовное дело по причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Согласно заключению экспертов, смерть малолетнего ребенка наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года в этой семье погибли четверо детей. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля 2025 года подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье

СК сообщил, что причиной смерти младенца в красноярской семье стала асфиксия

© Фото : Прокуратура Красноярского краяДом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец
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КРАСНОЯРСК, 21 мар – РИА Новости. Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье из Красной сопки, в которой ранее от отравления дихлофосом погибли четыре ребенка, малыш умер от механической асфиксии, сообщает региональный СК РФ.
По данным следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, женщина обнаружила младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. В связи с гибелью малыша было возбуждено уголовное дело по причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец
2 февраля, 06:38
«
"Согласно заключению экспертов, смерть малолетнего ребенка наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено", - говорится в сообщении.
В сентябре 2024 года в этой семье погибли четверо детей. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля 2025 года подтвердил причину отравления четверых детей из красноярского села Красная Сопка. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье
2 февраля, 07:20
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
 
 
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