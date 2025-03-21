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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине - РИА Новости, 21.03.2025

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую... РИА Новости, 21.03.2025

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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую ядерную программу. "Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что эти две темы привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250317/magate-2005531466.html

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