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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:37:00+03:00
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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую ядерную программу. "Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что эти две темы привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ.
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В мире, Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Постпред Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ядерную безопасность на Украине