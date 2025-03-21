Рейтинг@Mail.ru
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/magate-2006591847.html
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:37:00+03:00
2025-03-21T21:37:00+03:00
в мире
россия
вена
украина
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748668_0:235:3067:1960_1920x0_80_0_0_d8322c8e9cfbe7550671ba1e0f6e8fd5.jpg
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую ядерную программу. "Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что эти две темы привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250317/magate-2005531466.html
россия
вена
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748668_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7f703303ade941d41ad3aebe0e600a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине

Постпред Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ядерную безопасность на Украине

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ядерную безопасность на Украине и иранскую ядерную программу.
"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале.
Дипломат уточнил, что эти две темы привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ.
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия вряд ли пойдет на эксперименты с ротацией МАГАТЭ, заявил Ульянов
17 марта, 16:41
 
В миреРоссияВенаУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала