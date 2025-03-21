https://ria.ru/20250321/lipetsk-2006427638.html

Кампус "Школы 21" открыли в Липецке

Кампус "Школы 21" открыли в Липецке - РИА Новости, 21.03.2025

Кампус "Школы 21" открыли в Липецке

Кампус "Школы 21" открыли в Липецке, на торжественной церемонии присутствовали губернатор региона Игорь Артамонов и президент, председатель правления Сбербанка... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:28:00+03:00

2025-03-21T12:28:00+03:00

2025-03-21T12:28:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Кампус "Школы 21" открыли в Липецке, на торжественной церемонии присутствовали губернатор региона Игорь Артамонов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщили в пресс-службе правительства. В липецком кампусе "Школы 21" будут обучать информационным технологиям. Теперь стать востребованным ИТ-специалистом сможет каждый житель области старше 18 лет, уточнили в пресс-службе. Липецкий кампус стал 16 по счету в России. Он расположился в центре города в историческом здании, которое признано объектом культурного наследия региона. Более 100 лет назад там было липецкое реальное училище, позже — трудовая школа и филиал Московского института стали и сплавов. После масштабной реконструкции в нем будут готовить цифровых инженеров. Как сообщили в пресс-службе, среди желающих учиться в школе – 75% липчан, а также жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. Первый отборочный "бассейн" проходят 240 человек. Средний возраст участников – 31 год, самому старшему абитуриенту школы — 58 лет. 33% обучающихся — девушки, 30% – студенты вузов. Многие участники учатся и работают в сфере информационных и инженерных систем, промышленности и программирования, но есть и те, кто, не имея опыта в ИТ-сфере, пришел из журналистики, культуры, здравоохранения, строительства. После отборочного этапа участники перейдут на основное обучение, где они выберут направление разработки. "Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, "Кванториумов", а также сильная система среднетехнического образования. Но на этом мы не останавливаемся. "Школа 21" – одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создает будущее, где каждый может реализовать свой потенциал", – привели цитату губернатора Артамонова в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html

https://ria.ru/20250317/artamonov-2005508502.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк