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Ликсутов: Москва поможет Запорожской области со стратегией инвестполитики
Ликсутов: Москва поможет Запорожской области со стратегией инвестполитики - РИА Новости, 21.03.2025
Ликсутов: Москва поможет Запорожской области со стратегией инвестполитики
Москва, Запорожская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по внедрению решений и практик для... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:13:00+03:00
2025-03-21T09:13:00+03:00
2025-03-21T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Москва, Запорожская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по внедрению решений и практик для социально-экономического развития, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва всегда делится своим опытом и лучшими практиками с регионами России. Это позволяет оперативно внедрять в других городах передовые решения и способствует достижению национальных целей развития страны. Подписанное соглашение наделяет столицу статусом куратора Запорожской области и предоставляет возможность начать большую совместную работу по улучшению социально-экономического состояния региона", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что власти Москвы готовы оказать полноценную поддержку в создании современной промышленной инфраструктуры, разработке эффективной инвестполитики и подготовке квалифицированных кадров для раскрытия потенциала Запорожской области и обеспечения ее устойчивого развития.Отмечается, что в рамках данного соглашения стороны также договорились о сотрудничестве в организации и участии региона в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, других образовательно-просветительских и научных мероприятиях для субъектов деятельности в сфере промышленности и инвестиций.В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева уточнила, что данное соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Запорожской области.Кроме того, значимость шефства Москвы над новым новороссийским регионом отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В пресс-службе ДИПП напомнили, что Москва шестой год подряд занимает первое место в Национальном инвестиционном рейтинге и Рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20250316/moskva-2005241641.html
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москва, максим ликсутов , запорожская область, россия, инвестиции
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Запорожская область, Россия, Инвестиции
Ликсутов: Москва поможет Запорожской области со стратегией инвестполитики
Ликсутов: Москва окажет помощь Запорожской области в стратегии инвестполитики
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Москва, Запорожская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по внедрению решений и практик для социально-экономического развития, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москва всегда делится своим опытом и лучшими практиками с регионами России. Это позволяет оперативно внедрять в других городах передовые решения и способствует достижению национальных целей развития страны. Подписанное соглашение наделяет столицу статусом куратора Запорожской области и предоставляет возможность начать большую совместную работу по улучшению социально-экономического состояния региона", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра добавил, что власти Москвы готовы оказать полноценную поддержку в создании современной промышленной инфраструктуры, разработке эффективной инвестполитики и подготовке квалифицированных кадров для раскрытия потенциала Запорожской области и обеспечения ее устойчивого развития.
Отмечается, что в рамках данного соглашения стороны также договорились о сотрудничестве в организации и участии региона в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, других образовательно-просветительских и научных мероприятиях для субъектов деятельности в сфере промышленности и инвестиций.
В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева уточнила, что данное соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Запорожской области.
Кроме того, значимость шефства Москвы над новым новороссийским регионом отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что Москва шестой год подряд занимает первое место в Национальном инвестиционном рейтинге и Рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив.