https://ria.ru/20250321/lavrov-2006582683.html

Медведев рассказал о дипломатическом такте Лаврова

Медведев рассказал о дипломатическом такте Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Медведев рассказал о дипломатическом такте Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время событий в Южной Осетии в 2008 году всегда был в гуще переговоров, в результате уже к началу 2009 года Россия в РИА Новости, 21.03.2025

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южная осетия

сергей лавров

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время событий в Южной Осетии в 2008 году всегда был в гуще переговоров, в результате уже к началу 2009 года Россия в целом наладила диалог с Западом, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Кризис 2008 года был очень сложным и, наверное, первым таким испытанием, с которым столкнулась наша страна, ну и я - как тогда молодой президент. И очевидно было, что после того, что случилось, на нас налетят со всех сторон, обвиняя и в нарушении суверенитета, и в применении военной силы", - сказал Медведев в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". По словам Медведева, тогда подчас интуитивно приходилось выстраивать внешнеполитическую линию. "В этом смысле Сергей Викторович (Лавров - ред.) всегда, что называется, был в гуще всех этих переговоров, поскольку для того, чтобы договориться, в тот период требовалось применить максимальное количество дипломатического такта. Результатом этого кстати было то, что уже в начале 2009 года мы в целом восстановили достаточно спокойное общение с нашими партнерами по диалогу", - добавил Медведев. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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Наталья Макарова

россия, южная осетия, сергей лавров, дмитрий медведев, политика