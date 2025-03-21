https://ria.ru/20250321/konkurs-2006463445.html

Открыт прием заявок на участие в конкурсе для педагогов "Вклад в поколение"

Открыт прием заявок на участие в конкурсе для педагогов "Вклад в поколение" - РИА Новости, 21.03.2025

Открыт прием заявок на участие в конкурсе для педагогов "Вклад в поколение"

Стартовал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском грантовом конкурсе "Вклад в поколение" для поддержки преподавателей математики, информатики и физики РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:23:00+03:00

2025-03-21T14:23:00+03:00

2025-03-21T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском грантовом конкурсе "Вклад в поколение" для поддержки преподавателей математики, информатики и физики со всей России, сообщает Т-Банк. В 2025 году размер гранта был увеличен – каждый победитель получит по 200 тысяч рублей. За три года существования программы на поддержку учителей выделено более 70 миллионов рублей, отметили в банке. Принять участие в конкурсе могут школьные учителя, преподаватели колледжей и педагоги, работающие в организациях дополнительного образования более одного года. В релизе отмечается, что в этом году заявки могут подавать не только педагоги, но и их ученики, которые хотят таким образом поблагодарить своего учителя. Конкурс пройдет в несколько этапов. До 16 июня потенциальные участники могут подать заявки и заполнить анкеты на сайте. С 14 по 22 июня пройдет конкурсный отбор, с 14 июля по 19 сентября – этап онлайн-интервью. С 1 сентября по 22 октября участники смогут отправить видеофрагмент урока. Победителей объявят до 20 ноября. Победители конкурса получат грант и методическую поддержку от организаторов: доступ к материалам и курсам "Т-Образования" (входит в структуру "Т-Технологий"), возможность стать частью закрытого преподавательского сообщества для обмена опытом, а также приглашения на мастер-классы, лекции по предметам, вебинары для развития личных и профессиональных навыков, экскурсии в офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России. В состав экспертного жюри вошли заслуженные учителя РФ в области точных наук, кандидаты физико-математических наук, лауреаты премии правительства в области образования, члены жюри Всероссийских олимпиад для школьников по техническим дисциплинам, профессора и доценты ведущих вузов страны. За два года на конкурс "Вклад в поколение" было подано более 5000 заявок, более 200 учителей стали обладателями грантов. Его география охватила все регионы страны, большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Перми, Томска и Чебоксар. "У педагогов очень важная и ответственная миссия — передать свои знания, научить, помочь детям найти жизненные ориентиры, в том числе, профессиональные. На их хрупких плечах невероятно сложная задача, они прививают интерес к наукам, вдохновляют, воспитывают, делают свой огромный вклад в поколения. Мы хотим поддержать педагогов, поблагодарить их за труд, поэтому уже в третий раз запускаем и масштабируем нашу программу. В этом году победителей конкурса будет точно больше, так как теперь заявку за любимого учителя смогут заполнить благодарные ученики", – приводит пресс-служба слова руководителя Т-Образования Варвары Смирновой.

https://ria.ru/20250306/promrazrabotka-2003383708.html

https://ria.ru/20250218/t-bank-2000179307.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

т-банк (ао «тинькофф банк»), россия