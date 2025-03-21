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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:30:00+03:00
2025-03-21T22:30:00+03:00
2025-03-21T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в городе объявлена в 22.23 мск. Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
В на территории Киева объявили воздушную тревогу