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В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане - РИА Новости, 21.03.2025
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11:14 21.03.2025 (обновлено: 11:32 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/karelija-2006404424.html
В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане
В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане - РИА Новости, 21.03.2025
В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане
Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:14:00+03:00
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происшествия
россия
медвежьегорский район
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение с ожогами, сообщает республиканское СУСК РФ. По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела. "Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара", - говорится в сообщении. С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ. "Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html
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россия
медвежьегорский район
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происшествия, россия, медвежьегорский район, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Медвежьегорский район, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

СК: в Карелии возбудили дело после гибели трех мужчин при пожаре в бане

© СУ СК России по Республике Карелия/TelegramПоследствия пожара в бане в Медвежьегорском районе Карелии
Последствия пожара в бане в Медвежьегорском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© СУ СК России по Республике Карелия/Telegram
Последствия пожара в бане в Медвежьегорском районе Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение с ожогами, сообщает республиканское СУСК РФ.
По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела.
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"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара", - говорится в сообщении.
С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ.
"Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
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ПроисшествияРоссияМедвежьегорский районРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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