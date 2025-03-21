В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане
СК: в Карелии возбудили дело после гибели трех мужчин при пожаре в бане
© СУ СК России по Республике Карелия/TelegramПоследствия пожара в бане в Медвежьегорском районе Карелии
Последствия пожара в бане в Медвежьегорском районе Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение с ожогами, сообщает республиканское СУСК РФ.
По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела.
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"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара", - говорится в сообщении.
С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ.
"Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
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