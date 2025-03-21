https://ria.ru/20250321/karelija-2006404424.html

В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане - РИА Новости, 21.03.2025

В Карелии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в бане

Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом... РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T11:32:00+03:00

происшествия

россия

медвежьегорский район

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех мужчин при пожаре в бане в Медвежьегорском районе Карелии, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение с ожогами, сообщает республиканское СУСК РФ. По данным СУСК РФ по Республике Карелия, около 02.00 мск 21 марта в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частной бане на берегу Великой губы Онежского озера в деревне Сибово Медвежьегорского района. В результате возгорания погибли трое мужчины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение с ожогами тела. "Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара", - говорится в сообщении. С целью установления обстоятельств и условий возникновения пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ. "Состояние тяжелое, находятся в реанимации. Решаем вопрос с эвакуацией на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html

https://ria.ru/20250216/delo-1999724151.html

россия

медвежьегорский район

республика карелия

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происшествия, россия, медвежьегорский район, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)