https://ria.ru/20250321/karelija-2006397000.html

В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане

В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане - РИА Новости, 21.03.2025

В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане

Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:41:00+03:00

2025-03-21T10:41:00+03:00

2025-03-21T13:42:00+03:00

происшествия

медвежьегорский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв газового баллона, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным установлено, что около <...> часа ночи 21 марта текущего года произошло возгорание помещения бани, расположенной в деревне Сибово, в результате которого погибло три человека. Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона", — говорится в сообщении. Прокуратура Медвежьегорского района проводит проверку.

https://ria.ru/20241020/banya-1979014253.html

медвежьегорский район

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, медвежьегорский район