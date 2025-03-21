В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане
В карельской деревне три человека погибли при взрыве газового баллона в бане
© Фото : Прокуратура Республики Карелия/TelegramПоследствия пожара в бане, возникшего после взрыва газового баллона в Медвежьегорском районе Карелии. 21 марта 2025 года
Последствия пожара в бане, возникшего после взрыва газового баллона в Медвежьегорском районе Карелии. 21 марта 2025 года
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв газового баллона, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным установлено, что около <...> часа ночи 21 марта текущего года произошло возгорание помещения бани, расположенной в деревне Сибово, в результате которого погибло три человека. Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона", — говорится в сообщении.
Прокуратура Медвежьегорского района проводит проверку.
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