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В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане - РИА Новости, 21.03.2025
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10:41 21.03.2025 (обновлено: 13:42 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/karelija-2006397000.html
В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане
В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане - РИА Новости, 21.03.2025
В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане
Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:41:00+03:00
2025-03-21T13:42:00+03:00
происшествия
медвежьегорский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв газового баллона, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным установлено, что около &lt;...&gt; часа ночи 21 марта текущего года произошло возгорание помещения бани, расположенной в деревне Сибово, в результате которого погибло три человека. Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона", — говорится в сообщении. Прокуратура Медвежьегорского района проводит проверку.
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медвежьегорский район
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происшествия, медвежьегорский район
Происшествия, Медвежьегорский район
В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане

В карельской деревне три человека погибли при взрыве газового баллона в бане

© Фото : Прокуратура Республики Карелия/TelegramПоследствия пожара в бане, возникшего после взрыва газового баллона в Медвежьегорском районе Карелии. 21 марта 2025 года
Последствия пожара в бане, возникшего после взрыва газового баллона в Медвежьегорском районе Карелии. 21 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Прокуратура Республики Карелия/Telegram
Последствия пожара в бане, возникшего после взрыва газового баллона в Медвежьегорском районе Карелии. 21 марта 2025 года
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура Карелии проводит проверку после пожара в бане в деревне в Медвежьегорском районе, где погибли три человека, предварительная причина пожара — взрыв газового баллона, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным установлено, что около <...> часа ночи 21 марта текущего года произошло возгорание помещения бани, расположенной в деревне Сибово, в результате которого погибло три человека. Предварительная причина пожара — взрыв газового баллона", — говорится в сообщении.
Прокуратура Медвежьегорского района проводит проверку.
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