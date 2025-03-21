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В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия - РИА Новости, 21.03.2025
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17:36 21.03.2025 (обновлено: 17:52 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/kalmykiya-2006549248.html
В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия
В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия - РИА Новости, 21.03.2025
В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия
Подросток из села Садовое в Калмыкии, который скрывался от следствия после вызова для дачи показаний о смерти другого мальчика, найден мертвым, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:36:00+03:00
2025-03-21T17:52:00+03:00
происшествия
сарпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
россия
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ВОЛГОГРАД, 21 мар – РИА Новости. Подросток из села Садовое в Калмыкии, который скрывался от следствия после вызова для дачи показаний о смерти другого мальчика, найден мертвым, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Чужаева. СК сообщал 16 марта, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела подростка в селе Садовое Сарпинского района. Как сообщал Telegram-канал Baza, он покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома. "Ко мне поступила информация о том, что несовершеннолетний, которого разыскивали за причастность к инциденту в с. Садовое, найден мертвым. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее", - сообщила Чужаева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что намерена выехать в Садовое.
https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html
сарпинский район
республика калмыкия
россия
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происшествия, сарпинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, россия
Происшествия, Сарпинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Калмыкия, Россия
В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия

В калмыцком селе Садовое нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 мар – РИА Новости. Подросток из села Садовое в Калмыкии, который скрывался от следствия после вызова для дачи показаний о смерти другого мальчика, найден мертвым, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Чужаева.
СК сообщал 16 марта, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела подростка в селе Садовое Сарпинского района. Как сообщал Telegram-канал Baza, он покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома.
"Ко мне поступила информация о том, что несовершеннолетний, которого разыскивали за причастность к инциденту в с. Садовое, найден мертвым. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее", - сообщила Чужаева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она добавила, что намерена выехать в Садовое.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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ПроисшествияСарпинский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияРоссия
 
 
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