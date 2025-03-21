https://ria.ru/20250321/kalmykiya-2006549248.html

В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия

В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия - РИА Новости, 21.03.2025

В Калмыкии нашли мертвым подростка, скрывавшегося от следствия

Подросток из села Садовое в Калмыкии, который скрывался от следствия после вызова для дачи показаний о смерти другого мальчика, найден мертвым, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:36:00+03:00

2025-03-21T17:36:00+03:00

2025-03-21T17:52:00+03:00

происшествия

сарпинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

россия

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ВОЛГОГРАД, 21 мар – РИА Новости. Подросток из села Садовое в Калмыкии, который скрывался от следствия после вызова для дачи показаний о смерти другого мальчика, найден мертвым, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Чужаева. СК сообщал 16 марта, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела подростка в селе Садовое Сарпинского района. Как сообщал Telegram-канал Baza, он покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома. "Ко мне поступила информация о том, что несовершеннолетний, которого разыскивали за причастность к инциденту в с. Садовое, найден мертвым. По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее", - сообщила Чужаева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что намерена выехать в Садовое.

https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

сарпинский район

республика калмыкия

россия

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происшествия, сарпинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, россия